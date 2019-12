Cảnh báo từ một phiên tòa

Năm 2017, Công ty CP Bách Đạt An (gọi tắt là Bách Đạt An) ký hợp đồng giao Công ty CP đầu tư Hoàng Nhất Nam (gọi tắt là Hoàng Nhất Nam) môi giới 3 dự án đất nền ở TX.Điện Bàn (Quảng Nam), nhưng sau đó Bách Đạt An lại kiện Hoàng Nhất Nam vi phạm để đòi chấm dứt hợp đồng. Bị đơn cũng phản tố, phạt tiến độ Bách Đạt An, cùng người dân kiến nghị tòa tuyên tiếp tục hợp đồng để ra sổ đỏ cho dân.