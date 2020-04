Canh giữ Tây Nam: Điểm tựa yêu thương

Binh nhất Nguyễn Trần Vũ Luân (20 tuổi) là chiến sĩ Đồn biên phòng (ĐBP) Bình Hiệp đang làm nhiệm vụ phòng chống dịch Covid-19 tại chốt Bến Trâu (xã Bình Hiệp, H.Kiến Tường, Long An). Chốt Bến Trâu nằm ven bờ sông Rồ, bên này khấp khểnh những căn nhà tôn - lá của người dân ấp Tầm Đuôn, bên kia lô nhô mái cong của sòng bài casino nằm kề cửa khẩu Prey Voa (xã Thmei, H.Kampong Rou, Svay Rieng) Campuchia. Mùa mưa, sông Rồ đầy ứ nước nhưng nay mùa khô nước cạn , lục bình nằm héo queo chất đống, trở thành đường đi cho những ai muốn vượt qua biên giới.

Ảnh: Ngô Trần Hải An

Chị Nguyễn Ngọc Khánh mang khẩu trang tự may tặng bộ đội biên phòng trên các chốt biên giới

Hỏi ra mới biết: Luân (20 tuổi, quê ở xã Bắc Hòa, H.Tân Thạnh, Long An). Tốt nghiệp THPT năm 2018 và thi Đại học Nguyễn Huệ (Sĩ quan Lục ­­­­­quân 2) nhưng thiếu điểm. Chưa đạt được ước mơ phục vụ quân đội lâu dài, tháng 7.2019 cậu xung phong đi nghĩa vụ quân sự , vào Bộ đội biên phòng (BĐBP) Long An và sau khi huấn luyện tân binh, chuyển về ĐBP Bình Hiệp công tác. Trong ba lô của Luân luôn có bộ sách ôn thi khối C đại học và cuốn tập để ôn bài. “Năm nay em đăng ký thi Học viện Biên phòng”, Luân kể vậy và háo hức: “Cô giáo chủ nhiệm Nguyễn Thị Thùy Linh đang dạy ở Trường THPT Kiến Tường động viên nhiều lắm. Đang đợi cô gửi thêm mấy cuốn sách ôn tập, mà chốt tuốt trên này chống dịch, chẳng biết sách đã đến chưa”.