Lũy thép biên phòng: Không ngủ ở Tây Nam

H.Mộc Hóa (Long An) có duy nhất Đồn biên phòng Bình Thạnh nằm chơ vơ giữa cánh đồng ở địa bàn ấp Sậy Găng của xã Bình Thạnh.

Do là xã mới được thành lập, diện vùng sâu vùng xa nên đi lại chỉ toàn đường đá, đất đỏ và toàn xã chỉ có 1 chợ cóc chỉ họp chớp nhoáng vài tiếng mỗi ngày.

Do là vùng sâu vùng xa, lại đóng ở những chỗ hiểm yếu nên các chốt của Đồn biên phòng Bình Thạnh đều là những chòi lá do bộ đội tự dựng bằng lá dừa, lá thốt nốt. Mỗi chốt có khoảng 5 - 7 anh em, không đủ chỗ nằm phải mắc võng xung quanh để ngủ nghỉ. Ăn uống nấu nướng ngay tại chỗ, thực phẩm phụ thuộc vào những chiếc xe chở hàng rong của người bán lẻ dưới thị trấn chạy lên.

“Nước uống phải chở dưới đồn lên. Tắm giặt thì thay nhau chạy về đồn. Ngày nắng như đổ lửa, đêm lạnh cóng, rất dễ đổ bệnh”, thiếu tá Nguyễn Khắc Thụ âu lo và tâm tình: “Làm nhiệm vụ chống dịch nhưng giờ chỉ sợ bị lây dịch. Cả đồn mỗi người được phát 1 chiếc khẩu trang vải dùng nhiều lần. Bỏ tiền túi đi mua thì không đâu có, nên chiếc khẩu trang ấy, cứ mỗi buổi chiều là đỏ quạch bụi, phải giặt phơi qua đêm, hôm sau lấy cái đeo”.

Cũng trên tuyến biên giới Long An, Đồn biên phòng Bình Hiệp phụ trách đoạn biên giới dài 9,5 km (4 km đường bộ, còn lại là ven sông Rồ mới phân định tạm thời) có 6 chốt chặn với 32 cán bộ, chiến sĩ.

Đại úy Trần Thảo, đội trưởng tổng hợp của đồn, cho biết: Do có cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp nên cán bộ, chiến sĩ được phát mỗi người 2 chiếc khẩu trang vải dùng nhiều lần. Điều kiện ăn ở sinh hoạt, hiện có 3 chốt khó khăn nhất (Tư Băng, KT3, KT4) do nằm giữa cánh đồng, không nước sạch, không điện thắp sáng, ăn uống phải tự nấu nướng. Thậm chí, chỉ huy đồn còn vận động số anh em ít ỏi đang làm nhiệm vụ tại đồn dồn hết cục sạc dự phòng, đèn pin cho bộ đội đang làm nhiệm vụ chốt chặn, phòng chống dịch Covid -19 trên biên giới.

Thiếu tá Lê Văn Đàm, Phó đồn trưởng Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng Tây Ninh, nói với tôi: “Ở đây, chốt lỗ chó là vất vả nhất” khiến tôi tò mò đội nắng ra tận chốt dã chiến nằm cặp bên cánh gà cửa khẩu, chơ vơ chiếc lều bạt giữa cánh đồng không.

Bộ đội biên phòng Đồn Bình Hiệp (Long An) chốt chặn trên biên giới Ảnh: M.T.H

“Sao gọi là “lỗ chó”? Sao không chọn chỗ có bóng cây để dựng chốt?”. Thấy tôi gặng hỏi, thiếu tá Nguyễn Thanh Mơ chia sẻ: Gọi là chốt “lỗ chó” bởi nơi đây có 1 cái lỗ do các đối tượng buôn lậu manh động, cắt hàng rào thép của nhà máy điện năng lượng mặt trời để đi tắt qua biên giới, nhằm tránh sự kiểm soát của các cơ quan chức năng. Điểm này sát đường biên 20 m, cách thành phố Bavet (tỉnh Svay Rieng) của Campuchia chưa đầy 1.000 m, nên thời gian qua bọn buôn lậu, tội phạm và một số người Trung Quốc làm việc trong nhà máy điện năng lượng cũng như các công ty ở Bavet liên tục phá rào chui qua con đường này.