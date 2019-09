Cảnh sát cấp tập khám xét công ty liên quan Alibaba

Công an bảo vệ bên ngoài

Theo ghi nhận, gần 100 cảnh sát cơ động, Công an Q.Thủ Đức, Công an P.Linh Chiểu bảo vệ vòng ngoài trụ sở công ty này. Bên trong, cán bộ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (PC03) - Công an TP.HCM tiến hành thực hiện lệnh khám xét. Vụ việc thu hút nhiều người dân tập trung theo dõi.