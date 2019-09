Công ty Alibaba lừa hơn 6.700 khách hàng, chiếm đoạt hơn 2.500 tỉ đồng

Ngày 20.9, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng , kinh tế, buôn lậu (PC03) - Công an TP.HCM cho biết vẫn đang làm việc với hai bị can Nguyễn Thái Luyện, 34 tuổi, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần địa ốc Alibaba (gọi tắt Công ty Alibaba ) và Nguyễn Thái Lĩnh, 30 tuổi, Tổng giám đốc Công ty cổ phần địa ốc Alibaba, để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” . Hai bị can này bị PC03 thi hành lệnh khởi tố, bắt giam 4 tháng vào ngày 18.9.