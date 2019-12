Cắt đôi que test HIV để... 'thử nghiệm': Giải thích ngụy biện

Hằng (Nghệ An)

"Theo tôi, cấm vĩnh viễn hành nghề y đối với các đối tượng này. Nghề thầy thuốc được đào tạo ra để cứu người nhưng việc làm của những người này thì không thể chấp nhận được. Không biết đạo đức nghề nghiệp của họ đâu?", BĐ Mạc Vinh (Hà Nội) viết.

"Đây là lần đầu tôi mới được nghe cách thử nghiệm "độc đáo" này. Thật sự "choáng"! Nhà sản xuất đã tính toán đâu vào đó, các anh chị thay đổi thiết kế ( cắt đôi que thử ) thì sao kết quả còn chính xác. Quá phản khoa học! Đây là vụ việc theo tôi gây ảnh hưởng lớn tới nhiều bệnh nhân, có dấu hiệu trục lợi... Đề nghị công an vào cuộc điều tra làm rõ", BĐ Nhân Trần (TP.HCM) nêu quan điểm.

"Tôi nghĩ việc này phải xử lý nghiêm từ lãnh đạo BV đến nhân viên trước pháp luật để an lòng dân", BĐ Lê Văn Sáu (Nghệ An) bình luận.

Những người này rảnh quá nên tự cắt đôi que thử để "thử nghiệm"? Có ai tin không? Còn tôi thì không tin. Không tự dưng lại đi làm như vậy mà không có mục đích gì. Đức Ninh (Quảng Ngãi)

"Tốt nhất hãy để công an điều tra kết luận. Đồng thời tầm soát hết các giai đoạn phát sinh và yêu cầu các bệnh nhân giai đoạn này đi xét nghiệm lại, kinh phí do BV chi do lỗi BV. Trên 2 triệu đồng đã xử lý hình sự thì việc này yêu cầu xử hình sự là mới phù hợp", BĐ Nguyên (TP.HCM) ý kiến.