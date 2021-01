Chấm dứt hoạt động dự án sân golf và khu nghỉ dưỡng Đà Lạt

Ngày 23.1, UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết vừa ban hành các văn bản thống nhất chủ trương chấm dứt hoạt động của nhiều dự án đầu tư trên địa bàn do có vi phạm trong quá trình triển khai, gồm: dự án khu du lịch sinh thái thác Đạ Sar tại H.Lạc Dương của Công ty CP Đạ Sar (TP.Đà Lạt); dự án khu biệt thự du lịch cao cấp tại TP.Đà Lạt của Doanh nghiệp tư nhân khách sạn Cựu Kim Sơn (TP.HCM); dự án xây dựng tổ hợp nhà hàng, khách sạn, cà phê, karaoke tại H.Bảo Lâm của Công ty TNHH thương mại dịch vụ sản xuất khoáng sản Phú Gia Phát (nay đổi tên thành Công ty CP đầu tư Phú Gia Phát - HCM); dự án khu du lịch sinh thái, mỏ nước khoáng và nghỉ dưỡng Quốc An tại H.Đức Trọng của Công ty CP Quốc An (H.Đức Trọng); dự án đầu tư nâng cấp, cải tạo khu du lịch thác Cam Ly và lăng Nguyễn Hữu Hào tại TP.Đà Lạt của Công ty CP dịch vụ du lịch Đà Lạt.