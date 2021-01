Chậm trả nợ, dịch vụ công trực tuyến Hà Nội đứng trước nguy cơ bị tấn công

Công văn của Viettel Hà Nội cho biết, căn cứ Công văn sổ 47/STTTT-UDCNTT ngày 13.1.2016 của Sở TT-TT Hà Nội về việc triển khai đường truyền kênh trắng, Viettel Hà Nội đã triển khai lắp đặt đường truyền kết nối cáp quang trắng kết nối Trung tâm dữ liệu tại 185 Giảng Võ với Trung tâm dữ liệu Hòa Lạc.

Tại Hợp đồng số 001/VIETTEL-STTTT đã ký ngày 5.3.2019 giữa Viettel Hà Nội với Sở TT-TT Hà Nội, Viettel Hà Nội đã thực hiện đúng nghĩa vụ pháp lý theo các điều khoản trong hợp đồng. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, Sở TT-TT Hà Nội chưa thanh toán đủ cước dịch vụ phát sinh với số tiền gần 1,5 tỉ đồng (tổng giá trị hợp đồng là gần 5 tỉ đồng, Sở TT-TT đã thanh toán lần 1 gần 3,5 tỉ đồng).

Viettel Hà Nội đã gửi 2 công văn tới Sở TT-TT Hà Nội , một công văn vào tháng 10.2019 và một công văn hồi tháng 11.2019 tới Trung tâm Tin học - Công báo Hà Nội, nhưng đến thời điểm này, năm 2021, vẫn chưa nhận được hồi đáp.

Để đảm bảo trung tâm dữ liệu của Sở TT-TT Hà Nội hoạt động liên tục, Viettel Hà Nội vẫn cung cấp dịch vụ và duy trì đường truyền ổn định. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian từ năm 2018 đến năm 2020 còn một số thủ tục chưa được bổ sung.

“Trên tinh thần hợp tác lâu dài”, Viettel Hà Nội đề xuất Giám đốc Sở TT-TT Hà Nội chỉ đạo cơ quan sở bổ sung thủ tục còn thiếu và thanh toán số tiền sử dụng dịch vụ từ tháng 5.2018 đến hết ngày 31.12.2018 theo hợp đồng là gần 1,5 tỉ đồng.

Bên cạnh đó, Viettel Hà Nội cũng đề nghị sở này phối hợp cùng Viettel triển khai ký hợp đồng bổ sung cho 5 tháng đầu năm 2019 (từ ngày 1.1.2019 đến hết ngày 31.5.2019) với số tiền là 935 triệu đồng.

Thứ ba là phối hợp cùng Viettel triển khai ký hợp đồng bổ sung năm 2020 (từ ngày 1.1.2020 đến hết ngày 31.12.2020) với sổ tiền hơn 2,2 tỉ đồng.

Cảnh báo rủi ro bị tấn công vì phần mềm hết bản quyền

Ngoài công văn này, ngày 10.12.2020, Công ty TNHH Viettel - CHT (Viettel IDC) cũng đã gửi công văn tới Sở TT-TT và Văn phòng UBND TP.Hà Nội để cảnh báo một số phần mềm bản quyền thiết bị trên hệ thống công nghệ thông tin mà Sở TT-TT đang thuê của Viettel IDC tại Hòa Lạc sẽ hết hạn vào ngày 31.12.2020.

Hôm 29.12.2020, Viettel IDC lại phải gửi công văn nhắc lại, lưu ý rõ sau khi có công văn cảnh báo, Viettel IDC “không nhận được bất cứ phương án xử lý cụ thể nào từ các cơ quan trên”.

“Một lần nữa, chúng tôi cảnh báo lại UBND thành phố, Sở TT-TT, ngày 31.12.2020, các tính năng threat prevention (phòng vệ) thuộc bản quyền phần mềm trên thiết bị tường lửa chống tấn công… sẽ hết hạn”.

Nếu không được gia hạn, hệ thống của UBND thành phố/Sở TT-TT có nguy cơ cao bị xâm nhập , tấn công, gây mất an toàn cơ sở dữ liệu của thành phố. Khi xảy ra sự cố, dịch vụ hành chính công của toàn thành phố có thể bị tạm ngừng hoạt động mà chưa rõ thời gian và chi phí để khôi phục; chưa kể rủi ro lọt lộ thông tin của hàng triệu cá nhân, tổ chức.

Theo số liệu thống kê của các tổ chức an ninh mạng Việt Nam, đến hết tháng 8.2020, đã có tổng số hơn 3 triệu cảnh báo tấn công mạng vào các hệ thống công nghệ thông tin trên cả nước”, văn bản của Viettel IDC cảnh báo rõ.

Để giảm thiểu rủi ro, Viettel IDC đề nghị UBND thành phố, Sở TT-TT ký hợp đồng thuê dịch vụ chính thức và thanh toán công nợ tồn đọng từ 2017 để Viettel IDC đủ sở cứ gia hạn bản quyền.

Cũng theo Viettel IDC, hệ thống mà UBND TP.Hà Nội đang sử dụng tại Hoà Lạc do Sở TT-TT Hà Nội nắm quyền quản trị nên Viettel IDC không thể can thiệp và không chịu trách nhiệm nếu hệ thống này bị tấn công do hết hạn bản quyền.