Chào cột mốc biên cương

Nằm trong khuôn khổ chương trình Giao lưu hữu nghị biên giới Việt Nam - Campuchia năm 2019, sáng 28.8, thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh , Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam, chủ trì Lễ chào cột mốc chủ quyền tại cột mốc đại 275 (cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên, An Giang).

Đoàn Campuchia tham gia buổi lễ do đại tướng Niêng Phát, Quốc vụ khanh - Thường trực Bộ Quốc phòng Quân đội hoàng gia Campuchia, dẫn đầu, gồm 5 Đại tướng đại diện Bộ tư lệnh Lục quân, Bộ Tư lệnh Hiến binh, Cục Biên giới, Tổng cục công an quốc gia, Tổng cục di trú của Quân đội hoàng gia và Bộ Nội vụ Campuchia.

Các thành phần khác trong đoàn Campuchia tham gia buổi lễ bao gồm lãnh đạo các tỉnh Takeo, Kandal, Tiểu khu Quân sự , Ty Công an, Bộ chỉ huy Hiến binh của 2 tỉnh, trung đoàn biên phòng đường bộ 601 (Quân khu đặc biệt), tiểu đoàn bộ đội biên phòng số 1 (tiểu khu quân sự Ta keo), tiểu đoàn cảnh sát bảo vệ biên giới 603 (Ty công an Ta Keo), tiểu đoàn cảnh sát bảo vệ biên giới 605 (Công an Kandal).