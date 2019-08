Cổ tích miền thốt nốt

Không để các thế lực lợi dụng phá hoại quan hệ hữu nghị Việt Nam - Campuchia Chiều 27.8, tại An Giang, thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, tiếp đoàn Campuchia tham dự chương trình giao lưu hữu nghị biên giới Việt Nam - Campuchia năm 2019 trong hai ngày 27 - 28.8. Trao đổi về quan hệ phối hợp công tác giữa các lực lượng bảo vệ biên giới của hai nước, thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh đề nghị phía Bộ Quốc phòng Campuchia phối hợp chặt chẽ, cùng nhau ngăn chặn, giải quyết nhanh chóng, có hiệu quả các vụ việc xảy ra trên biên giới theo đúng Hiệp định về quy chế biên giới, Thỏa thuận của Chính phủ hai nước trên tinh thần đoàn kết, hữu nghị, hợp tác, không để các thế lực thù địch lợi dụng kích động, xuyên tạc, vu cáo, phá hoại quan hệ hữu nghị Việt Nam - Campuchia... Tham dự Chương trình giao lưu hữu nghị biên giới Việt Nam - Campuchia (cấp bộ tư lệnh) năm nay phía Việt Nam gồm thủ trưởng Bộ Quốc phòng và các cơ quan trực thuộc; Ủy ban Biên giới (Bộ Ngoại giao); thường trực Tỉnh ủy, UBND 9 tỉnh biên giới Việt Nam - Campuchia... Đại biểu Campuchia gồm đại diện Bộ Tư lệnh Lục quân, Bộ Tư lệnh Hiến binh (Quân đội Hoàng gia), Cục Biên giới (Bộ Tổng tư lệnh Quân đội Hoàng gia), Tổng cục Công an quốc gia, Tổng cục Di trú (Bộ Nội vụ) và lãnh đạo chính quyền, tiểu khu quân sự, ty công an, bộ chỉ huy hiến binh cùng các đơn vị biên phòng, cảnh sát bảo vệ biên giới của hai tỉnh Takeo, Kandan. Trong khuôn khổ chương trình, các hoạt động trước giao lưu gồm khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí, tặng quà cho nhân dân khu vực biên giới tỉnh An Giang (Việt Nam) và 2 tỉnh Takeo, Kandal (Campuchia); trao học bổng “Nâng bước em tới trường” cho học sinh hoàn cảnh khó khăn có thành tích học tập xuất sắc ở An Giang, Takeo, Kandal; tặng 60 con bò giống cho người dân An Giang, Takeo, Kandal... Các hoạt động tổ chức trong giao lưu gồm Hội nghị bàn tròn giữa Bộ Tư lệnh BĐBP với 5 đoàn Campuchia; lễ chào cột mốc chủ quyền và tổ chức tuần tra song phương tại cột mốc đại 275 (Cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên, An Giang); khánh thành Nhà văn hóa hữu nghị biên giới Việt Nam - Campuchia; diễn tập liên hợp đấu tranh, truy bắt tội phạm ma túy...