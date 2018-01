Ngày 11.1, UBND Q.1 phát đi văn bản do ông Đoàn Ngọc Hải , Phó chủ tịch UBND Q.1 ký, yêu cầu UBND 10 phường trên địa bàn giải tỏa trắng các bãi giữ xe không có giấy phép. Đối với các điểm giữ xe có giấy phép được cấp cho các phòng ban, đơn vị trực thuộc, quận cũng yêu cầu phải đình chỉ ngay hoạt động để có hướng xử lý phù hợp.

“Giá 10.000 đồng cả năm rồi”

Khoảng 13 giờ ngày 12.1, chúng tôi có mặt tại đường Tôn Thất Thiệp (P.Bến Nghé), tại đây có 2 bãi giữ xe “khủng” với diện tích hàng trăm mét vuông, được bao bọc tôn xung quanh. Phía trước hai bãi này treo bảng “Giữ xe 24/24”. Bên trong hai bãi giữ xe này có hàng nghìn xe máy xếp san sát nhau, không còn một chỗ trống. Do nằm ở vị trí đắc địa (gần phố đi bộ Nguyễn Huệ) nên liên tục có xe vào đây gửi. Chúng tôi dắt xe vào trong thì được nhân viên ở đây chỉ chỗ rồi đưa vé giữ xe nhưng không in bất cứ tên công ty, tổ chức nào. Vé giữ xe chỉ có nội dung ngắn gọn: “Đặc điểm xe, ngày gửi, số xe” đóng con dấu đỏ, in hình… búp sen và chữ Thu Trang. Gửi khoảng 10 phút, chúng tôi vào lấy xe trở ra thì một phụ nữ ở đây yêu cầu đưa 7.000 đồng. Theo quan sát của chúng tôi, các bãi giữ xe này tận dụng cả vỉa hè ở đường Tôn Thất Thiệp để dựng xe máy, lấn chiếm lề đường.