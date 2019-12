Chất thải lạ chôn gần nguồn nước

Hóa chất “lạ” chôn trộm đầu nguồn nước sinh hoạt

Ông Đặng Văn Tư (53 tuổi) người dân thôn Lai Sơn, cho biết khu đất bị chôn trộm chất thải nghi là hóa chất công nghiệp độc hại nằm gần núi Sú, chỉ cách suối Sú vài chục mét, cách trạm nước sạch cho thôn Lai Sơn chỉ khoảng 200 - 300 m. Trạm này dùng nước giếng khoan , hút từ lòng đất.

Theo ông Tư, đầu tháng 7, nhận được tin báo khu đất của gia đình bị chôn trộm chất thải “lạ” bốc mùi thối, hắc nồng nặc, ông và cháu là Đặng Văn Đại (38 tuổi) báo cho Hợp tác xã (HTX) Môi trường Xanh, có cơ sở ở thôn Lai Sơn, cách nơi bị chôn trộm chất thải chưa đến 1 km. Sau đó, người của HTX đã đến thu gom chất thải mang đi trước sự chứng kiến, lập biên bản, lấy mẫu của chính quyền địa phương, đại diện Công an H.Sóc Sơn.

Đầu tháng 8, gia đình ông Tư và ông Đại tiếp tục phát hiện thêm 5 hố chôn lấp chất thải tại khu đất gần núi Sú. “Chúng tôi giữ nguyên hiện trường, báo chính quyền xã, Công an H.Sóc Sơn đến lập biên bản, lấy mẫu giám định. 4 tháng qua, chúng tôi đã phản ánh vụ việc ra chính quyền, Công an H.Sóc Sơn, UBND H.Sóc Sơn nhưng chưa được giải quyết dứt điểm. Chúng tôi ước tính kẻ gian đã chôn ở đây hàng chục tấn chất thải nghi nguy hại”, ông Tư bức xúc.

Trình báo nhiều tháng, không ai xử lý!

Ông Đặng Văn Đại cho biết, giữa tháng 10, Công an H.Sóc Sơn có văn bản do thượng tá Nguyễn Văn Ngân, Phó trưởng công an H.Sóc Sơn gửi Viện KSND H.Sóc Sơn và người dân thông báo tạm đình chỉ giải quyết vụ việc với lý do chưa có kết quả giám định chất thải.

Đầu tháng 11 vừa qua, người dân lại làm đơn gửi UBND huyện, Công an H.Sóc Sơn. Đến cuối tháng 11 thì tiếp tục gửi lên UBND TP.Hà Nội, Công an TP.Hà Nội. Ông Đặng Văn Tư là người đứng đơn.

Tại khu đất bị chôn chất thải, ông Tư cho biết: Khu đất của gia đình ông và ông Đại thời gian qua được giao cho một người tên Nguyễn Văn Tám (38 tuổi), chủ HTX Môi trường Xanh san gạt, tạo mặt bằng. Khi phát hiện chất thải “lạ”, gia đình tìm gặp người này nhưng ông Tám tránh né. Theo ghi nhận, càng đến gần những hố chôn lấp chất thải, mùi thối, hắc càng nồng nặc, làm tức ngực, khó thở, người nôn nao. Chất thải được chôn sâu 3 - 4 m, những chỗ được đào lên, hóa chất vón cục, giống xi măng, bớt bốc mùi. Khi mới được đào lên, gặp nước mưa thì phản ứng làm nước sôi, kèm theo khói đen bốc lên.

Ông Đặng Văn Thụy, Chủ tịch UBND xã Bắc Sơn, xác nhận thông tin vụ việc và cho biết đã báo cáo lên UBND và Công an H.Sóc Sơn. Thượng tá Nguyễn Văn Ngân, Phó trưởng công an H.Sóc Sơn, thì cho biết cơ quan chức năng đang điều tra , nên chưa công bố thông tin chi tiết. Cơ quan công an đã làm việc với ông Nguyễn Văn Tám, chủ HTX Môi trường Xanh, nhưng người này chỉ thừa nhận san gạt đất, không nhận chôn chất thải “lạ” nêu trên.

Ngày 11.12, Phòng TN-MT H.Sóc Sơn đã cùng Viện Công nghệ môi trường thuộc Viện Hàn lâm KH-CN VN đến núi Sú lấy 7 mẫu chất thải tại 7 vị trí và mang đi giám định, kết quả có trong khoảng 15 ngày tới. Trước đó, ngày 6.12, Phòng Cảnh sát môi trường, Công an TP.Hà Nội đã cử cán bộ đến làm việc với Phòng TN-MT H.Sóc Sơn, nắm thông tin.