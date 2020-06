Cháy phòng trọ, 3 người tử vong: Dẫn giải nghi can từ Tiền Giang về TP.HCM

Ngày 13.6, theo nguồn tin Thanh Niên, Đội Cảnh sát hình sự, Công an Q.Bình Tân (TP.HCM) bắt được 1 nghi can liên quan đến vụ phóng hỏa phòng trọ ở Q.Bình Tân khiến 3 người tử vong . Nghi can bị bắt tại Tiền Giang và đang được dẫn giải về lại TP.HCM.