Chi tiền tỉ xây trường để... trồng cỏ

Do Trường THCS Đông Thọ (phường Đông Thọ, TP.Thanh Hóa) đã sử dụng lâu năm và ảnh hưởng bởi dự án kè sông Hạc khiến trường bị xuống cấp, hư hỏng nên năm 2016, UBND TP.Thanh Hóa đã có quyết định đầu tư xây trường mới cao 3 tầng với 22 phòng học, trên diện tích hơn 4.000 mở Khu đô thị bắc cầu Hạc. Dự án do UBND phường Đông Thọ làm chủ đầu tư, với tổng số vốn là 26 tỉ đồng. Nhà thầu thi công là Công ty CP Thương mại - Xây dựng (TM-XD) Thanh Minh (địa chỉ tại TP.Thanh Hóa).

Tháng 6.2016, dự án được khởi công xây dựng và theo kế hoạch, đến năm học 2019 - 2020 sẽ đưa vào sử dụng, đáp ứng nhu cầu học tập của hơn 800 học sinh đang phải học trong ngôi trường cũ nát nằm bên bờ sông Hạc. Tuy nhiên, đến đầu năm 2018, khi đang xây dựng dở tầng 1, chưa kịp đổ sàn tầng 2, nhà thầu dừng thi công, mặc dù đã ứng 4,5 tỉ đồng, và chủ đầu tư khẳng định không thiếu tiền cho dự án. Dừng thi công, bỏ hoang gần 2 năm khiến dự án Trường THCS Đông Thọ mới không khác gì bãi đất hoang, gây bức xúc cho người dân địa phương.

Theo quan sát của chúng tôi, từ khu vực cổng vào đến công trình dở dang này chỉ cách nhau gần 100 m, nhưng phải rất khó khăn, phóng viên mới tiếp cận được, do toàn bộ diện tích xây dựng trường đã bị cỏ dại mọc um tùm, cao quá đầu người. Bên trong các phòng và hành lang chỉ thấy cỏ dại, các cây cột dựng dở, đầu thép đã bị hoen gỉ. Hàng tỉ đồng tiền ngân sách đã đổ vào dự án, bỏ hoang hàng năm nay, lãng phí ngân sách

Trao đổi với phóng viên Thanh Niên, bà Nguyễn Thị Tâm, Chủ tịch UBND phường Đông Thọ, cho rằng: “Nguyên nhân do nhà thầu yếu kém, họ (Công ty CP TM-XD Thanh Minh) đang xây dựng dở dang thì dừng thi công. Doanh nghiệp này bị thiệt hại và mất khả năng cân đối vốn ở những dự án họ đang thi công nơi khác, khiến tài chính yếu kém, dẫn tới dự án Trường THCS Đông Thọ dừng giữa chừng. Còn tiền cho dự án thì không phải thiếu, vì khi mới triển khai xây dựng, nhà thầu đã ứng 4,5 tỉ đồng. Do đó, chúng tôi đã thanh lý hợp đồng với Công ty CP TM-XD Thanh Minh, hiện đang chờ nhà thầu mới họ vào để dự án tiếp tục thi công trở lại”, bà Tâm nói.

Ông Nguyễn Việt Hùng, Chánh Văn phòng UBND TP.Thanh Hóa, cho biết có nhiều dự án trên địa bàn TP.Thanh Hóa do Công ty CP TM-XD Thanh Minh trúng thầu, thi công, nhưng dở dang. Trong đó có các dự án như Trường THCS Đông Thọ, Trường THCS Quang Trung (phường Ba Đình, TP.Thanh Hóa). Nguyên nhân do năng lực của nhà thầu yếu kém. “Từ năm 2018, UBND TP.Thanh Hóa và các ngành, các phường có dự án đã liên tục đốc thúc Công ty CP TM-XD Thanh Minh thanh lý hợp đồng những dự án dở dang để tìm nhà thầu mới. Do doanh nghiệp này ứng dư tiền thi công các dự án , nên hiện nay chúng tôi đang đốc thúc thu hồi lại”, ông Hùng nói.