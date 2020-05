Chiêu trò trục lợi chính sách ở Trà Vinh: Lãnh đạo có trách nhiệm nói gì ?

Tuy nhiên, đến thời điểm này, mới chỉ có 13 đối tượng gồm cán bộ lãnh đạo, công chức, “cò” đất bị khởi tố trong vụ sai phạm xảy ra tại Phòng TN-MT (thuộc UBND TP.Trà Vinh).

Hầu hết cán bộ, công chức, viên chức (nhiều cá nhân là chủ tịch, phó chủ tịch UBND cấp huyện, và trong đó có nhiều người còn được “thăng quan” lên lãnh đạo cấp tỉnh) còn lại ở 7 huyện của tỉnh Trà Vinh, bao gồm Châu Thành, Cầu Ngang, Càng Long, Cầu Kè, Tiểu Cần, Trà Cú, Duyên Hải (nay là thị xã) chỉ bị Thanh tra tỉnh Trà Vinh đề nghị kiểm điểm.

Một nội dung quan trọng cần phải nói rõ, sau vụ án xảy ra tại Phòng TN-MT (thuộc UBND TP.Trà Vinh), từ tháng 2.2020 Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh có văn bản nêu rõ quan điểm xử lý đối với các sai phạm tương tự tại 7 huyện khi Thanh tra tỉnh Trà Vinh thanh tra mở rộng: “Quá trình thực hiện thanh tra, nếu phát hiện trường hợp nghi vấn đến việc mua bán chế độ chính sách , lợi dụng chế độ chính sách của nhà nước để trục lợi..., thì cho tạm dừng, đồng thời trao đổi với Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh để giải quyết”. Nội dung này được ban hành căn cứ theo Thông tư liên tịch số 03/2018/TTLT-VKSNDTC-BCA-BQP-TTCP của Viện trưởng Viện KSND tối cao, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Thanh tra Chính phủ về quy chế phối hợp giữa Cơ quan CSĐT, Viện kiểm sát, cơ quan thanh tra trong việc trao đổi thông tin về tội phạm và giải quyết kiến nghị khởi tố được phát hiện thông qua công tác thanh tra.