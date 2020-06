Chịu án oan, cụ ông và em trai đòi bồi thường 38 tỉ đồng

Ngày 22.6, ông Trần Ngọc Chinh (79 tuổi, trú xã Đồng Thịnh, H.Sông Lô, Vĩnh Phúc) cho biết ông và gia đình em trai Trần Trung Thám (sinh năm 1942, mất trong thời gian tạm giam) đã yêu cầu Viện KSND (VKS) tỉnh Vĩnh Phúc bồi thường gần 38 tỉ đồng cho khoảng thời gian gần 40 năm mà hai anh em ông phải chịu án oan “ giết người ”.

Tâm sự cay đắng của “chủ mưu” vụ giết người được giải án oan sau 40 năm

Theo ông Chinh, nguyên nhân dẫn đến việc hai anh em ông và ông Khổng Văn Đệ (hàng xóm ông Chinh - PV) chịu án oan là do VKS tỉnh Vĩnh Phú (nay là VKS tỉnh Vĩnh Phúc) đã phê chuẩn quyết định khởi tố về tội danh giết người, khiến 3 ông bị oan. Do vậy, ông đề nghị VKS tỉnh Vĩnh Phúc bồi thường thiệt hại kinh tế, tinh thần, danh dự, sức khỏe cho ông với số tiền 12,87 tỉ đồng.

Bà Trần Thị Thắm (77 tuổi, vợ ông Trần Trung Thám) cũng đề nghị được bồi thường 25 tỉ đồng cho những tổn thất về kinh tế, tinh thần mà bà và các con phải gánh chịu gần 40 năm qua.

Theo lãnh đạo UBND xã Đồng Thịnh, đơn vị này đã xác nhận để gia đình ông Chinh, ông Thám hoàn tất thủ tục đòi bồi thường. Riêng gia đình ông Đệ chỉ xin xác nhận vụ việc, chưa có yêu cầu bồi thường. Ngày 18.6 vừa qua, đại diện gia đình ông Chinh, ông Thám đã làm việc với VKS tỉnh Vĩnh Phúc và các bên liên quan; chậm nhất trong ngày 26.6, hai gia đình sẽ nhận được câu trả lời có hay không việc thụ lý đơn yêu cầu bồi thường thiệt hại.

Theo hồ sơ vụ án, ngày 28.1.1980, tại thôn Vạn Thắng (xã Đồng Thịnh, H.Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phú, nay thuộc tỉnh Vĩnh Phúc) xảy ra vụ án giết người; nạn nhân là ông Chu Văn Quản, Bí thư Chi bộ thôn Vạn Thắng.

Quá trình điều tra, Công an tỉnh Vĩnh Phú đã khởi tố, bắt tạm giam 4 bị can, gồm: ông Chinh, ông Thám, ông Đệ và ông Nguyễn Đình Ký. Kết quả điều tra sau đó xác định ông Ký là thủ phạm và người này bị TAND tỉnh Vĩnh Phú tuyên án tù chung thân vào ngày 15.6.1983.

Đối với ông Chinh, ông Đệ, VKS tỉnh Vĩnh Phú đã ra quyết định đình chỉ điều tra bị can và trả tự do vào ngày 10.10.1982. Trước đó, ngày 18.10.1980, ông Thám cũng được đình chỉ điều tra vì không phạm tội. Tuy nhiên, trong thời gian giam giữ, ông Thám đã qua đời tại Bệnh viện TX.Phú Thọ vì bệnh kiết lỵ. Sau khi được trả tự do, 3 người này về quê và mang tiếng “giết người”.