Chốt cách ly kiểm soát phương tiện nào ?

Lý giải vì sao chưa ban hành lệnh phong tỏa khi dịch đang diễn biến phức tạp, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng nhấn mạnh Chính phủ vẫn đang kiểm soát được tình hình, vì vậy, vẫn cần phải đảm bảo các vấn đề về sinh hoạt, sản xuất, KT-XH. “Khi kiểm soát được thì không nên đóng cửa ngay lập tức, vì có những tỉnh chưa có dịch, hoặc có nhưng họ đã khoanh vùng và kiểm soát được. Tùy thuộc vào diễn biến của dịch bệnh, Chính phủ sẽ đưa ra các khuyến cáo, yêu cầu ở mức độ phù hợp”, ông Dũng nói.

Trong khi chờ văn bản chỉ đạo, hướng dẫn cụ thể, ghi nhận của PV Thanh Niên cho thấy tại nhiều địa phương, việc lập chốt, kiểm soát phương tiện ra vào địa giới hành chính vẫn được triển khai khá quyết liệt.

Trưa 2.4, tại giao lộ Nguyễn Văn Linh - QL50 (H.Bình Chánh, TP.HCM), tổ công tác gồm CSGT (Công an TP.HCM), TTGT (Sở GTVT TP.HCM) chốt chặn, kiểm tra các phương tiện kinh doanh vận tải hành khách (taxi, xe hợp đồng, xe công nghệ...). Theo quan sát của PV, ô tô loại 4 và 7 chỗ vẫn lưu thông bình thường trên tuyến đường này. Xe tải, container vẫn chở hàng hóa lưu thông qua lại. Tổ công tác cho biết, chỉ trường hợp xe loại 9 chỗ trở lên, khi phát hiện sẽ được yêu cầu kiểm tra về “lý lịch”, có chở hành khách hay không; cũng như mục đích lưu thông là gì. “Chúng tôi chốt chặn từ 6 giờ sáng (2.4) đến giờ nhưng chưa phát hiện trường hợp vi phạm nào. Vị trí này sẽ đón lõng phương tiện từ Long An di chuyển từ QL50 lên TP.HCM. Nhưng trên tuyến QL50 thuộc địa bàn Long An cũng có 1 chốt kiểm tra của Công an tỉnh Long An, nên sáng giờ chưa thấy chiếc nào “lọt lưới” lên đây”, một thanh tra viên nói.