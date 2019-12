Chủ tịch HĐND TP.Đà Nẵng: Quản lý condotel bất cập từ T.Ư đến địa phương

Đề nghị đại biểu HĐND TP giám sát xử lý sai phạm của Mường Thanh

Liên quan đến câu hỏi, sai phạm tại dự án Tổ hợp khách sạn Mường Thanh và căn hộ chung cư cao cấp Sơn Trà (do Doanh nghiệp tư nhân xây dựng số 1 tỉnh Điện Biên làm chủ đầu tư) hiện đang được xử lý thế nào, đã làm tới đâu, ông Lê Tùng Lâm cho hay, theo kế hoạch, dự kiến tổ chức đấu thầu phá dỡ hoàn thành trong năm 2019; công tác chuẩn bị phục vụ tháo dỡ hoàn thành trong tháng 1.2020 do Q.Ngũ Hành Sơn chủ trì trong đó, đảm bảo an ninh trật tự; liên quan đến yếu tố người nước ngoài… TP chính thức triển khai tháo dỡ từ tháng 2 - 10.2020 theo đề xuất biện pháp, thi công tháo dỡ của tư vấn trên căn cứ vào thực trạng công trình.