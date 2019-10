Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội kiến Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an bắt tạm giam ông Bùi Minh Chính, Chủ tịch HĐQT Công ty Petroland để điều tra về hành vi 'lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ'.

Dự báo thời tiết hôm nay 3.10.2019, Bắc bộ có mưa rào và giông rải rác. Riêng các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Yên Bái và Hà Giang, Tuyên Quang cục bộ có mưa to.

Thượng tướng Bùi Văn Nam, Thứ trưởng Bộ Công an, trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an điều động và bổ nhiệm Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh.