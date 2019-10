Việt Nam - Lào khẳng định thượng tôn pháp luật trên Biển Đông

Trao đổi về quan hệ hai nước, hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục phối hợp triển khai tốt các hiệp định, thỏa thuận về biên giới; ngăn chặn và xử lý kịp thời mọi hành động xâm phạm biên giới; phối hợp đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm xuyên biên giới; đẩy mạnh ký kết các thỏa thuận trong lĩnh vực quốc phòng , an ninh.

Chia sẻ quan điểm đánh giá về tình hình quốc tế và khu vực cùng quan tâm, hai thủ tướng khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, thượng tôn pháp luật , an ninh, bảo đảm an toàn, tự do hàng hải và hàng không, giải quyết các tranh chấp ở Biển Đông bằng các biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên Hiệp Quốc về luật Biển năm 1982 (UNCLOS). Hai thủ tướng cũng tái khẳng định các lập trường nguyên tắc của ASEAN về vấn đề Biển Đông nêu trong các tuyên bố gần đây của ASEAN, nhất là tuyên bố chung của Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 52 (AMM 52) tại Bangkok tháng 7.2019, theo đó, các bên nhất trí tăng cường tin cậy lẫn nhau, tự kiềm chế và tránh các hoạt động có thể làm phức tạp thêm tình hình, không sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, không quân sự hóa, thực hiện đầy đủ và nghiêm túc Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) và phấn đấu sớm đạt được Bộ quy tắc ứng xử (COC) thực chất, hiệu quả, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có UNCLOS 1982.