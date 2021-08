Chuyến bay thứ 6 đưa 195 người Bình Định ở TP.HCM về quê

Chiều 17.8, chuyến bay của Hãng hàng không Bamboo Airways đã chở 195 người (trong đó có 3 trẻ sơ sinh) là người dân Bình Định sinh sống, học tập, làm việc tại TP.HCM về đến sân bay Phù Cát (Bình Định) an toàn. Đây là chuyến bay thứ 6 thuộc chương trình “ Hành trình về quê hương ” đưa người dân Bình Định gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 về quê do UBND tỉnh Bình Định phối hợp Hội đồng hương Bình Định tại TP.HCM tổ chức.