Có bao che trong xử lý sai phạm dự án của 'đại gia' đánh bảo vệ bệnh viện?

Tống đạt quyết định khởi tố “đại gia” đánh bảo vệ bệnh viện Bị can Nguyễn Văn Hùng nhận quyết định khởi tố tại trụ sở Công an TP.Đà Lạt Ảnh: Lâm Viên Chiều 21.4, sau khi Viện KSND TP.Đà Lạt (Lâm Đồng) phê chuẩn Quyết định của Cơ quan điều tra Công an TP.Đà Lạt khởi tố bị can Nguyễn Văn Hùng (cho tại ngoại) về hành vi chống người thi hành công vụ, Công an Đà Lạt đã tống đạt quyết định khởi tố tới bị can Hùng. Như Thanh Niên đã phản ánh, trưa 9.4, bị can Hùng lái ô tô chở vợ vào cổng Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Lạt (lần 2), khi được bảo vệ trực cổng yêu cầu hai người đo thân nhiệt và khai báo y tế để phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định, thì bị can này không hợp tác. Sau đó, bị can Hùng còn cố tình chạy xe đụng cánh tay phải một bảo vệ, rồi xuống xe đấm vào mặt anh này 2 - 3 cái; lái ô tô vào khu cấp cứu của bệnh viện và tiếp tục có những lời lẽ xúc phạm nhân viên bệnh viện.