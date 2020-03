Cô gái Việt giữa tâm dịch Daegu: Tôi vẫn chọn ở lại Hàn Quốc

, trung tâm bùng phát dịch bệnh Covic 19 tại Hàn Quốc) tỏ ra rất bình tĩnh khi viết mail gửi về gia đình ở xã Thanh Tân (huyện Mỏ Cày Bắc, Bến Tre). Chị Trần Ngọc Quyên (36 tuổi, đang làm việc tại Daegu

Trong mail, Ngọc Quyên kể về cuộc sống của mình trong tâm dịch Daegu. Quyên vẫn đi làm giờ hành chính bằng xe máy, từ nhà trọ chạy xe tầm 10 phút là nơi chỗ làm. Quyên ấn tượng với hình ảnh, trong những ngày dịch bùng phát, nhiều người Hàn Quốc đứng bên đường, tay ôm tấm bảng lớn đề cách phòng tránh dịch bệnh, nhắc nhở người dân đeo khẩu trang, rửa tay thường xuyên.

Với Quyên, cách tuyên truyền này thật hiệu quả, vì Quyên có cảm giác mình được sự quan tâm, chia sẻ rất thật lòng.

Ở TP. Deagu không xảy ra tình trạng thiếu khẩu trang bán tai các cửa hiệu thuốc dù nhu cầu của người dân tăng cao. Ảnh: NVCC

Trong mail, Quyên cho biết thời điểm này những ai có mặt trên đường phố, hay tại các tụ điểm công cộng tại Daegu, đều dùng khẩu trang. Việc mua khẩu trang tại các hiệu thuốc cũng dễ dàng. Mặc dù giá khẩu trang có tăng hơn bình thường, nhưng không đáng kể, và mỗi người vào tiệm chỉ được mua 2 cái đủ dùng cho bản thân mà thôi.

Quyên cũng kể nếu các cửa hiệu thuốc mà “chơi chiêu” sẽ bị chính quyền phạt nặng.

Tại Daegu những ngày dịch Covic-19, một số công ty đóng cửa tạm thời, nhưng vẫn còn nhiều doanh nghiệp hoạt động bình thường, trong đó có công ty chuyên gia công các phụ tùng máy móc mà Ngọc Quyên đang làm việc.

Tại nơi làm việc, một công nhân như Quyên được chủ phát 4.000 won/ngày (khoảng 80.000 đồng) để tự túc ăn uống bữa trưa, thay vì đến nhà ăn tập thể như trước khi có dịch bệnh.

Ngoài giờ đi làm, Quyên cho biết bản thân cô và nhiều bạn bè đồng nghiệp, cũng như người dân địa phương hạn chế ra đường. Chính quyền Deagu luôn khuyến khích người dân tăng cường theo dõi thông tin, diễn biến tình hình dịch bệnh Covic -19.

Thông tin về Covic 19 hiện luôn chiếm thời lượng áp đảo trên các kênh truyền hình. Ngành y tế Hàn đang nỗ lực trấn an tinh thần người dân rằng họ đang cố gắng kéo giảm đến mức có thể các ca lây nhiễm. Liên quan đến dịch bệnh Covid-19, truyền thông Hàn liên tục đưa tin hướng dẫn cách tự phòng tránh lây lan, tự phát hiện các dấu hiệu bất thường của cơ thể...

Quyên cũng cho biết cô nhiều lần được ngành y tế địa phương kiểm tra thân nhiệt, cũng như theo dõi các triệu chứng lâm sàng định kỳ.

Chia sẻ thêm với PV Thanh Niên, Ngọc Quyên cho biết cô đã sinh sống và làm việc tại Daegu hơn 5 năm qua, và theo cô, đây là một môi trường sống rất tốt.

Biết mọi người ở nhà lo lắng, Ngọc Quyên liên tục trấn an gia đình. Quyên kể mặc dù được gia đình gọi về để "né" dịch, cô đã quyết định ở lại Hàn Quốc. Lý do là vì Quyên cảm thấy an tâm trước cách thức mà chính quyền địa phương, đặc biệt là ngành y tế Deagu, đã và đang triển khai việc phòng dịch.

“Tôi tin rằng ở lại Daegu, thực hiện đúng các khuyến cáo, tôi sẽ an toàn. Nếu chẳng may gặp chuyện, tôi sẽ đến nơi cách ly tại Daegu. Tóm lại, tôi tin ngành y tế Hàn Quốc sẽ cải thiện, khắc phục tình hình dịch bệnh Covid-19 nhanh thôi, Ngọc Quyên tâm sự.