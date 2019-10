Có hay không vụ đang điều tra vẫn được bổ nhiệm phụ trách trường đại học?

Theo đó, PGS - TS Nguyễn Tiến Dũng, Hiệu phó đại học Y Dược, Đại học Thái Nguyên, được phê duyệt quy hoạch vào các vị trí chủ chốt của trường, như bí thư Đảng ủy, hiệu trưởng.

Ngày 2.10, Đại học Thái Nguyên có quyết định giao PGS - TS Nguyễn Tiến Dũng phụ trách đại học này, thay cho PGS - TS Nguyễn Viết Khanh, Phó giám đốc Đại học Thái Nguyên, đang kiêm nhiệm.

Việc Đại học Thái Nguyên phê duyệt quy hoạch và giao quyền phụ trách Trường đại học Y Dược đối với PGS - TS Nguyễn Tiến Dũng đã gây ra một số phản ứng trái chiều, khi một số cán bộ trường này phản ánh và có đơn khiếu nại cho rằng, ông Dũng không đủ điều kiện để quy hoạch, bổ nhiệm lãnh đạo.

Trước đó, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng , kinh tế, buôn lậu , Bộ Công an, nhận được đơn thư tố cáo về đề tài cấp Bộ mang tên: “Nghiên cứu giải pháp can thiệp nhằm giảm nguy cơ sinh con mắc bệnh thalassemia (thiếu máu, tan máu bẩm sinh) ở phụ nữ người dân tộc tại khu vực miền núi phía bắc”, do PGS - TS Nguyễn Tiến Dũng thực hiện.

Về tố cáo trên, đến tháng 4.2019, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu có văn bản thông báo kết quả xác minh , trong đó cho biết ông Dũng và một số người có “dấu hiệu lập khống hồ sơ quyết toán khoản tiền 253 triệu đồng mua vật tư, hóa chất từ nguồn ngân sách nhà nước”. Cục này sau đó đã chuyển toàn bộ hồ sơ đến Công an tỉnh Thái Nguyên điều tra theo thẩm quyền.

Do vậy, một trong những nội dung đơn tố cáo cho rằng, theo Quy định số 126-QĐ/TW ngày 28.2.2018 của Bộ Chính trị , Chương 3, điều 14, có nêu: “Không cơ cấu vào cấp ủy, bố trí làm cán bộ chủ chốt… với những người đang là đối tượng thanh tra, kiểm tra, điều tra của cơ quan có thẩm quyền khi có dấu hiệu vi phạm”. Tuy nhiên, Đại học Thái Nguyên chưa thực hiện việc xử lý sai phạm của ông Dũng, mà còn chuẩn y các chức danh quy hoạch đối với ông Nguyễn Tiến Dũng, là tiếp tục vi phạm.

Việc quy hoạch, bổ nhiệm với PGS - TS Nguyễn Tiến Dũng được thực hiện "đúng theo quy trình 5 bước"

Trao đổi với Thanh Niên về sự việc nêu trên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Thái Nguyên, GS - TS Phạm Hồng Quang cho biết, việc cá nhân ông Dũng bị tố cáo có thể do mâu thuẫn cá nhân hoặc trong nội bộ, bởi thời gian trước đó, nội bộ Trường đại học Y Dược (Đại học Thái Nguyên) có nhiều vấn đề, trong đó có một số cá nhân bị kỷ luật thôi việc đã có nhiều đơn thư tố cáo về trường.

PGS - TS Phạm Hồng Quang khẳng định, việc quy hoạch, bổ nhiệm đối với PGS - TS Nguyễn Tiến Dũng được thực hiện “rất chặt chẽ, đúng theo quy trình 5 bước mà Trung ương đã đề ra”.

Cụ thể, việc quy hoạch PGS - TS Nguyễn Tiến Dũng chức danh “hiệu trưởng” được thực hiện từ trước đó cho cả giai đoạn 2015 - 2020. “Quá trình lấy phiếu tín nhiệm từ cơ sở, trực tiếp là từ Trường đại học Y dược Thái Nguyên, sau đó tiếp tục được lấy phiếu tín nhiệm cấp cao hơn là Đại học Thái Nguyên, anh Dũng luôn được số phiếu cao nhất. Ngoài ra, mỗi một năm lại lấy phiếu tín nhiệm lại một lần, anh Dũng đều đảm bảo các tiêu chí theo quy định”, ông Phạm Hồng Quang nói.

Giám đốc Đại học Thái Nguyên Phạm Hồng Quang cũng cho biết, sau khi nhận được văn bản từ Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Bộ Công an), Công an tỉnh Thái Nguyên đã đến trường xác minh. Đến tháng 9.2019, Công an tỉnh Thái Nguyên có thông báo không có dấu hiệu tội phạm và không khởi tố vụ án. Căn cứ trên kết quả này, Đại học Thái Nguyên đã có quyết định phân công PGS - TS Nguyễn Tiến Dũng phụ trách trường.

“Khi giao quyền phụ trách hiệu trưởng cho anh Dũng, chúng tôi đã tham vấn ý kiến của Uy ban kiểm tra tỉnh Thái Nguyên. Các anh đều cho ý kiến là đúng quy trình, đủ điều kiện. Tới đây, chúng tôi sẽ tiếp tục mời Ủy ban kiểm tra tỉnh vào cuộc để có thông tin rõ ràng nhất, xử lý dứt điểm câu chuyện", ông Quang nói.