Cọc thép đổ ập lên nhà dân ở Bình Định: Xử lý thế nào?

Công trình xây dựng khách sạn Grand Hotel do Công ty TNHH MTV xuất nhập khẩu Phát Trường An (TP.HCM) làm chủ đầu tư, giấy phép xây dựng do Sở Xây dựng Bình Định cấp ngày 7.11.2019.

Theo hồ sơ thiết kế, khách sạn Grand Hotel có 17 tầng nổi và 1 tầng hầm. Đơn vị thi công dự án là Công ty TNHH Hương Giang (Bình Định). Công ty TNHH xây dựng và thương mại Nam Thiên (Đà Nẵng) là nhà thầu chính thi công cọc khoan nhồi.