Công an Bình Thuận bắt được nghi phạm 'thay hình đổi dạng' vụ trộm 200 lượng vàng

Ngày 7.12, đại tá Trần Văn Toản, Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận, cho biết nghi phạm Trần Nguyên Lâm (tên khác là Lê Bảo Nguyên, 29 tuổi, ngụ Bình Phước) trộm cắp 200 lượng vàng ở tiệm vàng Hồng Bền (TT.Lương Sơn, H.Bắc Bình) đã bị bắt giữ lúc 0 giờ cùng ngày tại khu vực giáp ranh Hà Nội.

Theo đại tá Toản, Công an tỉnh Bình Thuận đã nắm được thông tin sau khi trộm cắp tài sản tại tiệm vàng Hồng Bền, Lâm đã trốn ra Hà Nội. Lâm rất cảnh giác, thường xuyên thay đổi nơi ẩn náu, gây khó khăn cho việc truy bắt. Tuy nhiên, với sự giúp đỡ của Công an Hà Nội và các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, tổ công tác Công an tỉnh Bình Thuận đã bắt được Lâm khi nghi phạm này ẩn náu tại một nhà nghỉ.

Theo lời khai ban đầu, vào rạng sáng 5.11, Lâm đột nhập nhà bên cạnh, sau đó trèo sang tiệm vàng Hồng Bền rồi cạy cửa sắt trên lầu, xuống tầng dưới lấy vàng rồi tẩu thoát.

Theo một lãnh đạo Công an tỉnh Bình Thuận, ngoài việc thường xuyên thay đổi nơi ẩn náu, giấy tờ tùy thân, Lâm còn phẫu thuật khuôn mặt cho khác với hồ sơ mà công an lưu trữ, gây khó khăn cho các trinh sát khi tiếp cận đối tượng.

Ngay sau khi bắt giữ, qua khám xét nơi lưu trú, Công an tỉnh Bình Thuận thu giữ được nhiều nhẫn vàng, vòng vàng mà Lâm lấy trộm từ tiệm vàng Hồng Bền. Hiện Lâm được di lý về Bình Thuận để phục vụ điều tra