Công an, bộ đội giúp một sản phụ 'vượt cạn' ngay vỉa hè TP.HCM

Trong ca trực đêm 28, rạng sáng 29.8, anh Nguyễn Văn Tĩnh, lớp CSHS-LT26, Trường ĐH Cảnh sát Nhân dân (đóng tại TP.Thủ Đức, TP.HCM) trực tại Liên khu 5 - 6, P.Bình Hưng Hòa B, Q.Bình Tân.

Vào khoảng 5 giờ 30 phút sáng nay, khi đang làm nhiệm vụ tại chốt gác phòng chống dịch Covid-19, có một thai phụ chuyển dạ, được người nhà chở bằng xe máy, xin được qua chốt đi sinh gấp.

Em bé chào đời ngay trên vỉa hè, nhờ sự trợ giúp kịp thời của công an, bộ đội trong một tình huống bất khả kháng, quá bất ngờ THANH NIÊN

Ngay lập tức, anh Tĩnh cùng với anh Đỗ Vũ Thắng (thuộc đơn vị Trung đoàn Gia Định), là bộ đội tình nguyện chống dịch, đã nhanh chóng hỗ trợ chở thai phụ đi cấp cứu. Trên đường đi (cách chốt trực không xa) thì thai phụ chuyển dạ và sinh con.

Trước tình huống bất khả kháng này, anh Tĩnh đã nhiệt tình, kịp thời đỡ đẻ giúp thai phụ vượt cạn thành công.

Quá trình dừng lại sinh con bên đường, thai phụ cùng các anh công an, bộ đội trên được anh Phan Thanh Sơn (Lớp CSHS-LT2, Trường ĐH Cảnh sát Nhân dân) đang thực hiện nhiệm vụ chốt chặn, kiểm soát tại P.Bình Hưng Hòa A (Q.Bình Tân) tới trợ giúp, ứng cứu.

Sau đó, các anh công an, bộ đội đã gọi xe cấp cứu chở thai phụ và em bé đi bệnh viện.

Anh Nguyễn Văn Tĩnh, lớp CSHS-LT26, Trường ĐH Cảnh sát Nhân dân là người trực tiếp đỡ đẻ sản phụ

Trước đó, thực hiện chủ trương của Bộ Công an, Trường ĐH Cảnh sát Nhân dân đã tăng cường, chi viện lực lượng cho Công an Q.Bình Tân để phục vụ cho công tác đảm bảo an ninh trật tự và phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn TP.HCM.