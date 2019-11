Công an cần xem lại quyết định 'không thụ lý đơn khiếu nại'

Thông tin Công an H.Châu Thành ra thông báo “Không thụ lý đơn khiếu nại” của một người mẹ về việc con gái 4 tuổi nghi bị xâm hại khiến nhiều bạn đọc bức xúc, kiến nghị công an cấp trên xem xét lại quyết định này.

Trước đó, chị T. khiếu nại Quyết định không khởi tố vụ án hình sự số 20 (ngày 21.10) của Cơ quan CSĐT, Công an H.Châu Thành đối với vụ việc con gái chị là bé H. (4 tuổi) nghi bị xâm hại tình dục . Đơn khiếu nại được chị T. gửi ngày 15.11, sau khi nhận được “Thông báo về việc không khởi tố vụ án hình sự” vào ngày 12.11 từ Công an H.Châu Thành.

Nhiều bạn đọc (BĐ) cho rằng khiếu nại của chị T. hoàn toàn trong thời hiệu cho phép, vì phải tính từ ngày chị nhận từ cơ quan công an (12.11) chứ không phải ngày cơ quan này ký thông báo.

"Quá bức xúc, quá phi lý! Rõ ràng là trong vụ việc này có "vấn đề". Đơn khiếu nại của chị T. hoàn toàn hợp lệ sao cơ quan công an không thụ lý? Chúng tôi ủng hộ chị T. đi tới cùng vụ việc đòi lại công bằng cho con", BĐ Trung Dũng (TP.HCM) đề nghị. BĐ Phạm Duy (TP.HCM) cũng nêu ý kiến: "Theo tôi trong trường hợp này thì thời hạn khiếu nại 15 ngày được tính từ ngày 12.11 nhé, ngày 15.11 khiếu nại là hợp lệ, vì trong vòng 15 ngày. Tôi ủng hộ người mẹ ở Hậu Giang kiện tới cùng".

BĐ Minh Khang (Hậu Giang) thiết tha: "Các anh công an Hậu Giang ơi, xin các anh hãy đặt tâm thế mình vào cha mẹ của cháu bé mà điều tra. Vụ việc này không được đưa ra ánh sáng thì những kẻ biến thái sẽ còn nhởn nhơ hành động".

Trong đơn tố giác tội phạm gửi Công an H.Châu Thành, chị T. trình bày, ngoài thời gian học ở lớp chị có gửi thêm con tại nhà cô P., một giáo viên mầm non. Ngày 24.8, chị T. đón con gái về thì phát hiện cháu H. có những biểu hiện bất thường. Gia đình tìm hiểu thì H. cho biết khi ngủ trưa ở nhà cô P. thì "ông Tư" (tên H., 58 tuổi, cha cô P.) đã 2 lần có hành vi xâm hại.

Sau đó, H. được cha mẹ và Công an H.Châu Thành đưa đến Bệnh viện đa khoa T.Ư Cần Thơ giám định thương tích. “Giấy chứng nhận thương tích” của bệnh viện ghi chẩn đoán cháu bị “ tấn công tình dục bằng sức người”. Vụ việc được Công an H.Châu Thành vào cuộc xác minh. Đến ngày 12.11, chị H. đến cơ quan công an để nhận “Thông báo về việc không khởi tố vụ án hình sự” với lý do: “Không có sự việc phạm tội”.