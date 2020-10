Công an Đồng Nai: Đang xem xét kỷ luật 75 trường hợp có dấu hiệu vi phạm

Tại báo cáo tham luận gửi đến Đại hội đại biểu Đảng bộ Đồng Nai lần thứ XI (nhiệm kỳ 2020 - 2025) Đảng ủy Công an Đồng Nai thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế thiếu sót và cho biết những kết quả bước đầu của việc kiện toàn.

Việc bố trí biên chế còn nhiều bất cập, tuy là địa bàn trọng điểm về an ninh tôn giáo, nông thôn, công nhân nhưng lực lượng an ninh, điều tra còn thiếu và yếu; các đơn vị công tác nhạy cảm có quân số đông, trong khi các đơn vị trực tiếp chiến đấu còn thiếu biên chế . Công an xã thiếu nhiều trong khi lực lượng CSGT ở cấp huyện rất nhiều biên chế.

Một số cán bộ chiến sĩ có biểu hiện kén chọn địa bàn, vị trí công tác; làm việc cầm chừng, hiệu quả thấp; việc bố trí cán bộ chưa đúng ngành, nghề, đào tạo chiếm tỉ lệ cao; công tác đánh giá cán bộ còn tình trạng nể nang, dĩ hòa vi quý.

Nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn còn nhiều hạn chế, yếu kém, buông lỏng, để tội phạm diễn biến phức tạp, mất niềm tin trong cấp ủy, chính quyền, gây bất an trong quần chúng nhân dân

Trước thực trạng trên, lãnh đạo công an tỉnh Đồng Nai đã từng bước kiện toàn với phương châm “Siết chặt kỷ luật, kỷ cương; quyết tâm xây dựng đảng bộ và lực lượng Công an Đồng Nai trong sạch, vững mạnh”, “Lấy cái đẹp dẹp cái xấu”, “Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất”.

Từ đầu năm 2020 đến nay, Công an Đồng Nai đã điều động 562 cán bộ chiến sĩ từ cấp tỉnh xuống cấp huyện, từ huyện xuống xã. Hiện đã có 273 công an chính quy đảm nhiệm chức danh công an xã. Trong thời gian tới tiếp tục điều động thêm 400 công an chính quy về xã.