Công an TP.HCM cảnh báo tình trạng sử dụng giấy đi đường không đúng mục đích

Chiều 31.8, Công an TP.HCM đã cảnh báo tình trạng sử dụng giấy đi đường không đúng mục đích lưu thông trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội

Theo Công an TP.HCM, từ 0 giờ ngày 25.8, Công an TP được giao là đầu mối in giấy đi đường mẫu mới cho các nhóm đối tượng được phép lưu thông trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội