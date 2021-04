Công an TP.HCM kê biên, tạm giữ bao nhiêu tài sản trong vụ án Công ty Alibaba?

Như Báo Thanh Niên đã thông tin, ngày 1.4, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM (PC03) đã ban hành kết luận điều tra (KLĐT) bổ sung vụ án 'lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền' xảy ra tại Công ty CP địa ốc Alibaba (Công ty Alibaba), đề nghị truy tố Nguyễn Thái Luyện (35 tuổi, ngụ Gia Lai), Chủ tịch HĐQT Công ty Alibaba và 22 đồng phạm về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản ” và “rửa tiền”.

Khởi tố vợ Nguyễn Thái Luyện và 13 thuộc cấp của ông trùm "dự án ma" Alibaba

Theo KLĐT bổ sung, vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, xảy ra trên nhiều địa phương, thủ đoạn phạm tội tinh vi. Vụ án có số lượng người bị hại gần 4.000 người; số lượng người liên quan đến vụ án khoảng 1.000 người; số lượng tiền, tài sản thu hồi có giá trị lớn khoảng 1.551 tỉ đồng, trong đó có hơn 400 ha đất nông nghiệp và đất thổ cư tại nhiều tỉnh, thành; ngoài ra còn có 23 xe máy, xe ô tô các loại; 257 miếng kim loại màu vàng.

Cụ thể, tại TP.HCM, cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã kê biên quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại các địa chỉ số 183 Đặng Văn Bi, P.Trường Thọ, Q.Thủ Đức (nay là TP.Thủ Đức); số 35 đường số 27, khu phố 9, P.Hiệp Bình Chánh, Q.Thủ Đức; thửa đất số 752, tờ bản đồ số 28, P.Phú Hữu, Q.9 (nay là TP.Thủ Đức), với tổng giá trị định giá hơn 76 tỉ đồng.

Còn tại tỉnh Đồng Nai, Cơ quan CSĐT TP.HCM kê biên quyền sử dụng 234 thửa đất tại H.Nhơn Trạch, H.Xuân Lộc, H.Long Thành; 96A, 96B, khu phố 6, P.Tân Tiến, TP.Biên Hòa, với tổng giá trị định giá hơn 611 tỉ đồng.

Tại Bà Rịa - Vũng Tàu, Cơ quan CSĐT TP kê biên tài sản tại 234 thửa đất tại TX.Phú Mỹ, H.Tân Thành và H.Xuyên Mộc, với tổng giá trị định giá hơn 682,8 tỉ đồng. Tại tỉnh Bình Thuận, Cơ quan CSĐT TP.HCM kê biên 44 thửa đất tại H.Hàm Tân, với tổng giá trị định giá 108,6 tỉ đồng.

Đồng thời, Cơ quan CSĐT TP.HCM đã phong tỏa, tạm giữ số tiền gần 45,5 tỉ đồng trong 49 tài khoản của các công ty do Nguyễn Thái Luyện lập ra và các cá nhân có liên quan.

Qua xác minh điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra quyết định tạm giữ các khoản tiền do Công ty Alibaba đặt cọc cho các chủ nhà, như: tạm giữ số tiền hơn 1,3 tỉ đồng là tiền vật chứng có nguồn gốc do phạm tội mà có, do Nguyễn Thái Luyện cùng đồng bọn đặt cọc cho bà N. thuê căn nhà tại địa chỉ 120 - 122 Kha Vạn Cân, P.Hiệp Bình Chánh, Q.Thủ Đức cũ (nay là TP.Thủ Đức); tạm giữ số tiền 130 triệu đồng, được Nguyễn Thái Luyện và đồng bọn đặt cọc cho bà V. thuê căn nhà tại địa chỉ 321 Điện Biên Phủ, P.15, Q.Bình Thạnh, TP.HCM; tạm giữ 140 triệu đồng do Nguyễn Thái Luyện cùng đồng bọn đặt cọc cho ông A. thuê căn nhà số 148/1 Hoàng Diệu, P.Linh Chiểu, Q.Thủ Đức (nay là TP.Thủ Đức).