Định giá 255 thửa đất tại Đồng Nai của Công ty CP địa ốc Alibaba

Ngày 13.5, UBND tỉnh Đồng Nai đã tổ chức cuộc họp với các sở, ngành liên quan nhằm chỉ đạo công tác kê biên, định giá các thửa đất nằm trong 29 dự án “ma” trên địa bàn do Công ty CP địa ốc Alibaba đứng tên rao bán cho hàng ngàn khách hàng.

Lãnh đạo UBND tỉnh cho biết quá trình điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Công ty CP địa ốc Alibaba , Công an TP.HCM thống kê trên địa bàn tỉnh có 311 thửa đất của Alibaba đang bị ngăn chặn giao dịch. Đồng thời, đề nghị Đồng Nai ra quyết định kê biên, hỗ trợ việc định giá 255 thửa đất tại các huyện Long Thành, Nhơn Trạch và Xuân Lộc do Nguyễn Thái Lĩnh , Giám đốc Công ty CP địa ốc Alibaba, cùng Nguyễn Thái Luyện , Chủ tịch HĐQT công ty, và một số cá nhân khác trong công ty này đứng tên (một số thửa đất còn lại chưa xác định chủ sở hữu). Hiện 2 anh em Luyện, Lĩnh cùng nhiều đối tượng liên quan đã bị Công an TP.HCM khởi tố, bắt tạm giam để điều tra vụ việc Công ty CP địa ốc Alibaba lừa đảo bán đất nền dự án “ma” cho 6.700 khách hàng với số tiền khoảng 2.500 tỉ đồng.