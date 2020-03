Khởi tố thêm 14 bị can vụ địa ốc Alibaba lừa bán dự án “ma”

Hôm qua (5.3), liên quan đến vụ Công ty địa ốc Alibaba lừa đảo bán dự án “ma”, Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (PC03) Công an TP.HCM đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét nơi ở đối với 15 người.

Các bị can bị khởi tố lần này đều là cấp dưới của Nguyễn Thái Luyện (35 tuổi, Chủ tịch HĐQT Công ty Alibaba; đã bị khởi tố, bắt giam trước đó), trong đó 13 bị can bị bắt tạm giam, 1 bị can được tại ngoại vì đang nuôi con nhỏ là Võ Thị Thanh Mai (Giám đốc Công ty Alibaba Law Firm, vợ của Nguyễn Thái Luyện, bị khởi tố về tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền), 1 bị can bị khởi tố thêm tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản là Nguyễn Thái Lực (21 tuổi, Giám đốc Công ty Alibaba Tân Thành, em trai Luyện). Trước đó, tháng 10.2019, PC03 đã khởi tố, bắt giam Lực để điều tra về hành vi rửa tiền.