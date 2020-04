Công an TP.HCM kiểm tra hiện trường vụ luật sư Bùi Quang Tín tử vong

Công an phong tỏa, kiểm tra lại hiện trường nơi luật sư Bùi Quang Tín tử vong

Trước đó, sáng 27.4, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã mời bà N.T.B lên làm việc , ghi lời khai và ký xác nhận về việc đã tìm thấy mắt kính của ông Bù Quang Tín. Tại buổi làm việc, Cơ quan CSĐT đưa ra hình ảnh chụp một chiếc mắt kính và đề nghị bà B. xác nhận có phải kính của ông Tín hay không. Sau khi xem hình ảnh, bà B. ký xác nhận kính này giống với kính của ông Bùi Quang Tín. Công an TP.HCM thông báo kính này được tìm thấy trong nhà ông T.V.D. (Viện trưởng Viện Đào tạo quốc tế - Trường đại học Ngân hàng TP.HCM), nơi ông Tín được cho là ngồi nhậu trước khi tử vong. Bà B. cũng cho hay, công an thông báo cho bà, vụ việc phức tạp nên Cơ quan CSĐT cần nhiều thời gian để điều tra kỹ lưỡng.