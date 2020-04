Vợ ông Bùi Quang Tín nêu nhiều bất thường trong đơn đề nghị khởi tố vụ án

Chiều 10.4, bà N.T.B, vợ của t iến sĩ – luật sư Bùi Quang Tín chính thức gửi đơn đến Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM và Viện KSND TP.HCM đề nghị khởi tố vụ án hình sự để điều tra làm rõ cái chết của chồng mình.

Ngay khi nghe hung tin chồng mình tử vong khi rơi từ lầu 14 chung cư, bà B. luôn nghi ngờ về cái chết của ông Tín, cho rằng có nhiều nghi vấn bất thường và uẩn khúc

Trong đơn gửi Cơ quan CSĐT và Viện KSND TP.HCM, bà B. trình bày trước khi ông Bùi Quang Tín tử vong, ông bị nhiều sức ép từ phía ban lãnh đạo và các phòng ban nội bộ do có “ lợi ích nhóm ” và thường hay nhận được các tin nhắn đe dọa.

Đồng thời, theo bà B., theo suy đoán ban đầu, nhiều người cho rằng chồng bà té ngã từ lầu 14 là hết sức phi lý, bất thường, có uẩn khúc và cần được làm rõ (?).

Lời khai mâu thuẫn ?

Cụ thể, theo bà B., có mâu thuẫn về lời khai của những người liên quan trong bữa tiệc trưa chiều 5.4. Tại bữa tiệc, 9 người tham gia uống hết 3 chai rượu tây từ 700 - 750 ml/ chai và 12 chai bia. Đến khoảng 16 giờ cùng ngày, ông T.V.D. (chủ căn hộ, Viện trưởng Viện Đào tạo quốc tế Trường Đại học Ngân hàng) lần lượt tiễn khách ra về. Sau đó, ông D. trở lại căn hộ để dọn dẹp. Trong khi ông N.Đ.Tr. (Hiệu phó Trường Đại học Ngân hàng) và ông Tín vẫn tiếp tục ngồi nói chuyện.

Bà B. cho biết theo lời khai, khoảng 17 giờ ngày 5.4, ông D. cho biết do có hẹn với bạn nên rời khỏi căn hộ và có dặn ông Tr. và ông Tín đóng cửa khi ra về. "Sau khi ông D. ra ngoài, ông Tr. và chồng tôi tiếp tục nói chuyện rồi nằm nghỉ tại ghế salon của căn hộ. Một lát sau, chồng tôi đứng dậy ra về. Lúc này, ông Tr. khuyên chồng tôi nằm nghỉ để gọi người nhà đến đón nhưng chồng tôi nói tự về được nên ông Tr. quay lại ghế Salon nằm nghỉ. Sau đó ông Tr. nghe tiếng động ngoài khu vực giếng trời nên ra kiểm tra", bà B. viết trong đơn.

Tuy nhiên, ông Tr. cho biết do đã uống rượu bia và mắt bị cận nên không nhìn thấy phía dưới được. Dù vậy, linh cảm có chuyện chẳng lành nên đã gọi ông D. về.

Trong khi lời khai của ông D. với cơ quan điều tra H.Nhà Bè thì ông D. nêu đi ra ngoài 20 phút và đang chạy xe trên đường thì nghe điện thoại của ông Tr. báo tin chồng tôi tử vong và lập tức quay về ngay.

Bà B. cho rằng đây là chi tiết đắt giá, chứng minh cho việc ông D. hoặc ông Tr. có lời khai không chính xác về diễn biến sự việc. Đồng thời, mâu thuẫn lời khai này cho thấy nếu ông D. khai đúng thì ông Tr; là nghi can số 1 trong vụ việc chồng bà bị nạn và ngược lại.

Hiện trường vụ án có nhiều nghi vấn

Đồng thời, quá trình gia đình chứng kiến giám định pháp y tại Bệnh viện H.Nhà Bè đến thực nghiệm hiện trường , bà B. khẳng định nhiều dấu vết tại hiện trường để lại nhiều nghi vấn và bà mong các cơ quan tiến hành tố tụng làm rõ.

Chẳng hạn, ông Tr. khai chồng bà về nhưng tại sao 2 ĐTDĐ vẫn để trên bàn, dép vẫn để trong nhà; hiện trường xảy ra tai nạn cũng như căn hộ của ông D. không thu giữ được mắt kính hay mảnh vỡ nào của mắt kính mà chồng bà hay đeo. Bởi chồng bà bị dị tật mắt cận nặng nên phải luôn đeo kính; trên ghế (đã gãy lưng) được CQĐT thu giữ, vị trí ghế đặt ngay cạnh lan can, hàng rào sắt ban công của căn hộ có dấu giày và dấu chân; có 1 đoạn tương đương thân người ở giữa trên thành lan can sắt đã sạch bụi. Bởi lẽ, theo bà B. nếu chồng bà tự sát thì phải leo lên lan can đó và thành lan can phải có dấu tay của chồng bà vịn vào để leo lên (lan can cao 1,4 m và ông Tín cao tầm 1,6 m).

Ngoài ra, khám nghiệm tử thi ban đầu thể hiện “bao tử trống rỗng” là bất thường. Bà B. đặt vấn đề tại sao chồng bà được mời đi ăn cơm trưa mà không có một tí gì trong bao tử, phải chăng chồng bà lúc đó đã mất y thức…

Từ nhiều mâu thuẫn và nghi ngờ, bà B. cho rằng việc ông Bùi Quang Tín, chồng bà không phải tự té ngã từ lầu 14, tử vong, mà phải do người khác hãm hại, đầu độc hoặc xô ngã xuống (?).

Người nhiều năm làm việc chung với luật sư Bùi Quang Tín nói gì về ông?

Ngoài việc mong CQĐT và Viện KSND TP.HCM nhanh chóng làm sáng tỏ vụ án, bà B. và gia đình vẫn đang lo sợ kẻ đứng sau gây ra cái chết cho chồng bà, ông Bùi Quang Tín, sẽ gây ra nguy hiểm cho bà cùng 2 đứa con nhỏ, vì vậy bà B. cũng kính mong CQĐT, Viện KSND TP.HCM có phương án bảo vệ, đảm bảo an toàn tính mạng cho bà cùng 2 con.