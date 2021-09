Công an TP.HCM kiểm tra hơn 74.500 lượt phương tiện trong 11 ngày giãn cách xã hội

Công an TP.HCM cho biết, trong khoảng thời gian thực hiện giãn cách xã hội nói trên, Công an TP đã bố trí lực lượng tổ chức 886 chốt, trạm kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 ; cấp gần 1.400 tài khoản thực hiện kiểm soát người ra, vào các chốt, trạm bằng phần mềm quản lý di biến động.

Bên cạnh đó, Công an TP đã phối hợp với các sở, ngành tổ chức thẩm định và cấp phát tổng cộng 128.021 phôi giấy đi đường cho các đối tượng được phép ra đường theo quy định. Song song với công tác phòng, chống dịch Covid-19, Công an TP tập trung thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự; kịp thời phát hiện, đấu tranh xử lý nghiêm các đối tượng đăng tin không đúng sự thật, bịa đặt về dịch Covid-19.