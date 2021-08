Tái kiểm tra di biến động dân cư tại TP.HCM: Vẫn lúng túng khi khai báo

Ngày 30.8 là ngày thứ hai các chốt nội thành TP.HCM tái kiểm tra di biến động dân cư của người dân qua chốt.

Theo ghi nhận của Thanh Niên, ngày thứ hai đường sá chỉ đông đúc vào khung giờ cao điểm. Một số người dân khai thông tin sai, lúng túng khi khai báo trên nền tảng dữ liệu dân cư quốc gia.

Khoảng 6 giờ 45, tại chốt kiểm soát dịch Covid-19 cầu Ông Lãnh (nối Q.4 với Q.1), lượng phương tiện đổ về đây thưa thớt; chủ yếu là nhân viên y tế, người dân đi tiêm vắc xin, thai phụ đi khám thai, nhân viên các công ty cung cấp lương thực, thực phẩm...

Khi qua chốt kiểm soát dịch, người dân buộc phải xuất trình mã QR cá nhân sau khi kê khai tại địa chỉ http://suckhoe.dancuquocgia.gov.vn hoặc quét mã QR in trên giấy đi đường do Công an TP.HCM cấp.

Lượng phương tiện đổ về chốt kiểm soát dịch Covid-19 cầu Ông Lãnh lúc 7 giờ 15 phút BÍCH NGÂN

Đa phần người dân chấp hành nghiêm quy định khai báo trên phần mềm quản lý cư dân vùng dịch, trừ một số người dân là người lớn tuổi, người không thành thạo việc sử dụng điện thoại thông minh... thì lúng túng khi cán bộ yêu cầu xuất trình mã QR cá nhân.

Cán bộ hướng dẫn từng người

Khoảng 7 giờ cùng ngày, ông N.Đ.S (62 tuổi, ngụ Q.4) đến chốt xuất trình sổ khám bệnh, mã QR cá nhân xin qua Q.10 khám bệnh. Sau khi kiểm tra, cán bộ thấy ông S. khai sai nơi đến nên yêu cầu ông quét mã QR tại chốt khai báo lại.

Tuy nhiên, cán bộ trực chốt thấy ông S. có vẻ lúng túng nên dùng điện thoại ông này khai báo giúp rồi hướng dẫn từng mục điền thông tin thế nào để ông hiểu. Ông S. cho biết: “Trước khi đi tôi đã khai báo rồi để đỡ mất thời gian, nhưng không biết mình khai sai”.

Cùng lúc, một người đàn ông vội vã chạy đến chốt xin qua, ông xuất trình giấy đi đường do công ty cấp rồi giải thích: “Tôi làm bảo vệ. Cả tuần nay ở nhà. Hôm nay công ty gọi lên thay ca đột xuất vì bảo vệ đang làm đổ bệnh. Mấy cô, chú thông cảm giùm tôi”. Sau khi kiểm tra thì cán bộ cho người này tiếp tục lưu thông...

Cán bộ trực chốt hướng dẫn người dân khai báo di biến động dân cư BÍCH NGÂN

Trong khi đó, bà V. (41 tuổi, ngụ Q.4) loay hoay chừng 15 phút vẫn chưa khai báo xong. Bà V. cho biết, bà đi tiêm vắc xin, do không quen xài đ iện thoại thông minh cộng với lần đầu khai báo bằng phần mềm này nên chưa quen.

“Trong này có nhiều mục thông tin lắm! Ví dụ như mình ở Q.4 đi qua Q.3 tiêm vắc xin thì khai thông tin nơi đi, nơi đến... điền như thế nào. Cán bộ bận quá, họ có hướng dẫn rồi mà tôi vẫn chưa hiểu”, bà V. nói

Đến 7 giờ 15 cùng ngày, lượng phương tiện đổ về chốt kiểm soát dịch Covid-19 đông hơn. Một cán bộ trực chốt cho biết, do đây là tuyến đường chính, các tuyến đường khác bị chặn lại nên người dân muốn đi về hướng Q.1 phải lưu thông qua đây.

Giấy đi đường do công an cấp có chữ ký giám đốc công ty (!)

Đến khoảng 7 giờ 20 phút, chị T.G (quê Long An, nhân viên siêu thị) đến xuất trình giấy đi đường do Công an TP.HCM cấp xin qua chốt. Cán bộ trực chốt kiểm tra thấy có chữ ký ngay chỗ mã QR, chị G. giải thích: “Em cũng không biết. Giám đốc công ty em ký cho. Em sắp trễ giờ làm rồi, chị cho em qua đi nha”.

Sau khi cán bộ này liên lạc chỉ huy xin ý kiến thì trường hợp của chị G. được cho qua, tuy nhiên chị bị nhắc nhở cần chuẩn bị giấy đi đường mới, giấy đi đường do cơ quan nhà nước cấp thì không được tự ý ghi thêm thông tin vào.

Cùng lúc này, một người đàn ông mặc áo shipper chạy đến xin qua. Người này không xuất trình giấy đi đường, giải thích: “Em đi giao di ảnh, anh cho em qua đi. Anh không tin em bóc giấy dán ra cho anh xem”.

Cán bộ giải thích cặn kẽ và yêu cầu người đàn ông quay xe vì xin đi liên quận giao di ảnh người mất BÍCH NGÂN

Trước hành động hấp tấp của người này, cán bộ trực chốt yêu cầu anh tấp xe vô lề giải quyết. Cán bộ giải thích: “Bây giờ dịch bệnh phức tạp, tình hình chung nên anh cũng phải thông cảm. Nếu ai cũng xin như anh thì đâu có được. Chưa kể anh nói mình là nhân viên hãng xe ôm công nghệ , mặc áo shipper nhưng không xuất trình giấy tờ làm sao chứng minh được”. Người đàn ông này nghiêm túc chấp hành, quay đầu xe trở về.

Người dân chấp hành nghiêm quy định khai báo di biến động dân cư BÍCH NGÂN

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, đến khoảng 8 giờ 30 - ngày thứ hai các chốt nội thành TP.HCM tái kiểm tra di biến động dân cư của người dân qua chốt - phương tiện đổ về chốt kiểm soát dịch Covid-19 cầu Ông Lãnh bắt đầu thưa thớt hơn.