Công an TP.HCM sẽ thu hồi giấy đi đường cấp sai đối tượng, mục đích sử dụng

Cán bộ công nhân viên, người lao động , hỗ trợ phòng chống dịch , tình nguyện viên, thiện nguyện viên…) phải có giấy đi đường do công an cấp (giấy do công an phường, xã cấp chỉ đi trong quận, huyện). Giấy đi đường do PC08 cấp được sử dụng hai dấu mộc tròn của Phòng PC08: dấu to và dấu nhỏ.