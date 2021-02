Công an TP.HCM triệt phá 8 vụ vận chuyển, kinh doanh pháo nổ dịp tết

Theo Phòng tham mưu - Công an TP.HCM, từ khi triển khai cao điểm đến nay, Công an TP.HCM đã triệt phá 76 nhóm tội phạm với 291 đối tượng, triệt phá 270 vụ với 489 đối tượng tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma tuý, thu giữ gần 60 kg heroin, 74 kg ma tuý tổng hợp, 13 kg cần sa, 3.35 kg cocain; phát hiện 208 vụ buôn bán hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc trị giá khoảng 70 tỉ đồng (trong đó có 8 vụ vận chuyển, tàng trữ, kinh doanh pháo nổ).

Trả lời PV Thanh Niên, chiều 7.2, thượng tá Thái Thanh Xuân, Trưởng phòng Tham mưu, Công an TP.HCM nhìn nhận, trong thời gian trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, tình hình dịch bệnh Covid -19 diễn biến phức tạp do người dân về quê đón tết, người nước ngoài và VN nhập cảnh trái phép vào VN. Trong bối cảnh đó, hoạt động đòi nợ sẽ gia tăng, các nhóm móc túi, cướp giật sẽ tăng cường hoạt động ở những nơi tập trung đông người như ngân hàng, tiệm vàng, đường hoa, đường sách, các hội chợ, hội hoa xuân, khu vực nhà trọ của công nhân...

Trước tình hình trên, thượng tá Thái Thanh Xuân nhấn mạnh: “Từ đây đến Tết Nguyên đán Tân Sửu, Công an TP tiếp tục triển khai các kế hoạch cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, tuần tra kiểm soát, nhằm đảm bảo ANTT tại địa bàn, mục tiêu trọng điểm, các điểm tổ chức lễ hội tạo không khí vui tươi, an toàn cho người dân TP và du khách đón tết tại TP.HCM”.

Thượng tá Xuân bày tỏ, để đón mùa xuân an yên bên gia đình và người thân, Công an TP.HCM mong nhận được sự đồng thuận, hỗ trợ từ người dân trong thực hiện quy định về phòng chống dịch bệnh Covid-19, nâng cao cảnh giác để không bị các đối tượng lợi dụng phạm tội. Đồng thời cung cấp thông tin liên quan đến hoạt động phạm tội để lực lượng công an mau chóng truy xét, điều tra, khám phá vụ án xảy ra.