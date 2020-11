Công an TP.HCM triệt phá nhiều băng nhóm hoạt động "tín dụng đen"

Tại hội nghị cơ quan Cảnh sát điều tra hai cấp Công an TP.HCM vừa diễn ra, Công an TP cho biết từ đầu năm 2020 đến nay đã tấn công, triệt phá nhiều băng nhóm hoạt động "tín dụng đen".

Theo Công an TP.HCM, từ đầu năm 2020 đến nay, các đơn vị nghiệp vụ, công an các quận, huyện đã triển khai đồng loạt nhiều biện pháp phòng, chống và trấn áp tội phạm hoạt động "tín dụng đen ". Do vậy, hoạt động "tín dụng đen trên địa bàn TP đã được kéo giảm rõ rệt.