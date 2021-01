Công an TP.HCM truy tìm Nguyễn Quang Tuấn, giám đốc Công ty Active Real

Ngày 14.1, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết đã ra thông báo truy tìm ông Nguyễn Quang Tuấn (ngụ P.Tân Chánh Hiệp, Q.12), là Giám đốc Công ty TNHH Active Real (Active Real, trụ sở tại số 66 Phạm Văn Đồng, P.3, Q.Gò Vấp) để làm rõ các nội dung tố cáo ông Tuấn có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức mua bán đất nền.

Theo Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM, thời gian qua, cơ quan này tiếp nhận nhiều đơn thư tố giác tội phạm liên quan đến ông Nguyễn Quang Tuấn.

Quá trình xác minh của cơ quan công an cho thấy, từ tháng 7. 2019 đến nay, Công ty Active Real do Nguyễn Quang Tuấn làm giám đốc đã tự lập, quảng cáo, vẽ sơ đồ phân lô, chào bán đất nền tại 4 "dự án": Châu Pha Century; khu dân cư Hắc Dịch Central Home; Tóc Tiên Dream Land; Châu Đức Green Pearl (cùng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).

Tin tưởng các dự án trên là có thật, nhiều khách hàng đã ký hợp đồng thỏa thuận chuyển nhượng quyền sử dụng đất với Công ty Active Real và nộp tiền mua nền đất. Sau đó, Công ty Active Real không thực hiện theo thỏa thuận, không trả lại tiền cho khách hàng

Đến thời điểm hiện tại đã có 42 cá nhân làm đơn tố cáo Công ty Active Real có hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” gửi đến Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM.

Xác minh tại nơi cư trú, Công an P.Tân Chánh Hiệp (Q.12, TP.HCM) xác định ông Nguyễn Quang Tuấn (HKTT tại tổ 3, KP2, P.Tân Chánh Hiệp) không có mặt tại địa phương. Do đó, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM phát thông báo truy tìm ông Tuấn.

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM yêu cầu ông Nguyễn Quang Tuấn, cũng như ai có thông tin về ông Tuấn, cần liên hệ ngay đến Đội 9, Phòng PC03 (Công an TP.HCM) tại số 674 đường Ba Tháng Hai, P.14, Q.10 (gặp ông Lê Công Cường - 0935709055)