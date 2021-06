Công an vào cuộc vụ nữ diễn viên Hoàng Yến bị chồng cũ hành hung

Trưa 24.6, trao đổi với Thanh Niên, một lãnh đạo Công an P.Xuân La (Q.Tây Hồ, Hà Nội) cho biết, đơn vị này đang làm rõ sự việc nữ diễn viên Hoàng Yến bị chồng cũ hành hung.

Nữ diễn viên Hoàng Yến bị chồng cũ hành hung Theo lãnh đạo Công an P.Xuân La, sau khi bị chồng cũ hành hung, diễn viên Hoàng Yến đã đến đơn vị này trình báo.

“Công an P.Xuân La đã tiếp nhận hồ sơ vụ việc và báo cáo Công an Q.Tây Hồ. Hiện tại chúng tôi chưa lấy giấy chứng thương của nữ diễn viên nên chưa rõ kết quả thương tích”, vị lãnh đạo Công an P.Xuân La cho hay.

Diễn viên Hoàng Yến bị thương sau sự việc Ảnh NVCC

Chia sẻ về sự việc, diễn viên Hoàng Yến cho biết, khoảng 17 giờ 50 chiều 22.6, diễn viên Hoàng Yến đang ở quán ăn của bạn trên địa bàn P.Xuân La thì chồng cũ tới gặp. Trong lúc 2 bên đang nói chuyện, bất ngờ chồng cũ đấm mạnh vào mặt khiến nữ diễn viên ngã ngửa ra phía sau, bị thương ở mặt.

Phát hiện sự việc, bạn của diễn viên Hoàng Yến đã lao tới can ngăn, đuổi chồng cũ của cô ra ngoài. Tuy nhiên, người này tiếp tục quay lại và cầm dao đe dọa diễn viên Hoàng Yến.

Nữ diễn viên cho biết, sau sự việc, chồng cũ có gọi điện cho Hoàng Yến rất nhiều lần, nhưng cô không nghe máy. Cô đã trình báo sự việc, cung cấp toàn bộ video liên quan để lực lượng chức năng làm rõ, xử lý đồng thời có phương án bảo vệ mình trước người chồng vũ phu.