CSGT huyện đứng trên quốc lộ lập biên bản, bị người vi phạm giao thông kiện

Ngày 17.11, TAND tỉnh Đồng Nai cho biết đang thụ lý vụ án hành chính “Khiếu kiện quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và quyết định giải quyết khiếu nại”.

Người khởi kiện là ông Mạc Duy Kha (38 tuổi, ngụ xã Long An, H.Long Thành, Đồng Nai). Người bị kiện là Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai và Trưởng công an H.Long Thành.

Lý do khởi kiện: Công an H.Long Thành đã vi phạm thẩm quyền trong việc xử phạt vi phạm hành chính. Cụ thể là đã đứng trên quốc lộ để bắt và lập biên bản đối với ông Mạc Duy Kha.

Theo nội dung vụ việc, vào tối 24.3, ông Mạc Duy Kha điều khiển ô tô trên QL51 theo hướng từ Bà Rịa-Vũng Tàu về TP.Biên Hòa (Đồng Nai), khi qua ngã tư Lộc An (thuộc thị trấn Long Thành) thì CSGT H.Long Thành yêu cầu dừng xe kiểm tra giấy tờ đo nồng độ cồn. Kết quá vượt quá 0,4 miligam/1 lít khí thở.

Lực lượng CSGT H.Long Thành đã lập biên bản vi phạm hành chính, trong đó nội dung ghi vị trí lập biên bản là Km33, tỉnh lộ 769. Trong biên bản, phần ý kiến người vi phạm để trống.

Nội dung Công an H.Long Thành trả lời khiếu nại của ông Kha lí do tại sao lực lượng CSGT đứng trên quốc lộ 51 kiểm tra nhưng biên bản lại ghi vi phạm trên tỉnh lộ 769 Ảnh: Lê Lâm Đến ngày 27.3, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành quyết định xử phạt 35 triệu đồng, đồng thời tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 23 tháng đối với ông Kha.

Theo ông Kha, ông thừa nhận hành vi vi phạm nồng độ cồn, tuy nhiên không đồng ý việc CSGT H.Long Thành lại đứng tuần tra kiểm soát xe trên quốc lộ, vì quốc lộ thuộc thẩm quyền của Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai, mặt khác không ghi ý kiến của ông vào biên bản và ép ký nên ông đã khiếu nại đến Công an H.Long Thành.

Vào ngày 13.5, Công an H.Long Thành đã có văn bản trả lời khiến nại của ông Kha. Theo đó Công an H.Long Thành giải thích hành vi vi phạm của ông Kha xảy ra tại Km33, tỉnh lộ 769. Nhưng do vị trí vi phạm gần với ngã tư Lộc An (giao nhau giữa tỉnh lộ 769 với QL51), nơi có lưu lượng xe đông, dễ ùn tắc nên lực lượng CSGT đã yêu cầu ông Kha di chuyển phương tiện ra khỏi ngã tư, đậu sát vào lề QL51 để tiến hành kiểm tra, lập biên bản.

Đối với phần ý kiến người vi phạm, Công an H.Long Thành nói rằng CSGT đã đọc lại nội dung biên bản, ông Kha không có ý kiến gì và đồng ý ký tên vào biên bản.

Không đồng ý với trả lời của Công an H.Long Thành, ông Kha đã khởi kiện Công an H.Long Thành và Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai ra TAND H.Long Thành, yêu cầu tuyên hủy quyết định xử phạt vi phạm hành chính trên. TAND H.Long Thành đã chuyển hồ sơ lên TAND tỉnh Đồng Nai thụ lý theo thẩm quyền.