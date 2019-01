CSGT ngại xử lý người nước ngoài vi phạm?

Vi phạm do... lạ đường và biển báo Liên quan đến vấn đề người nước ngoài tham gia giao thông tại TP.HCM, trung tá Huỳnh Trung Phong - Trưởng phòng CSGT đường bộ, đường sắt (PC08) - Công an TP.HCM, cho biết: Thời gian qua người nước ngoài đến TP.HCM gia tăng, một số người nước ngoài vi phạm giao thông khi điều khiển xe. Theo trung tá Phong, đa phần người nước ngoài có ý thức chấp hành luật lệ giao thông tốt, tuy nhiên do lạ đường và biển báo nên họ thường mắc phải những lỗi thông thường. CSGT đã phối hợp với các cơ quan ngoại giao các nước tại TP.HCM để thông báo cũng như tuyên truyền luật giao thông đường bộ VN đến với người nước ngoài đang sinh sống, làm việc tại TP. Đặc biệt mới đây, CSGT thông qua chương trình phát MBH trên các tuyến đường đã được nhiều người nước ngoài ủng hộ và thông qua đó, CSGT sẽ tuyên truyền về luật giao thông đến với họ. Thời gian tới, PC08 sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan làm nhiều chương trình thực tiễn để tiếp cận người nước ngoài, giúp họ hiểu luật giao thông và đảm bảo an toàn khi tham gia lưu thông trên đường. Công Nguyên