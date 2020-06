Cụ ông chịu án oan gần 40 năm: Mong được đền bù trước lúc chết!

Theo hồ sơ vụ án, ngày 28.1.1980, ông Chu Văn Quản, Bí thư Chi bộ thôn Vạn Thắng (xã Đồng Thịnh, H.Sông Lô, Vĩnh Phú, nay thuộc Vĩnh Phúc) được phát hiện tử vong trong tư thế treo cổ trên đồi sắn với nhiều tình tiết đáng ngờ. Quá trình điều tra, Công an tỉnh Vĩnh Phú khi đó đã khởi tố, bắt tạm giam 4 bị can, gồm: ông Trần Ngọc Chinh (năm nay đã 79 tuổi), ông Trần Trung Thám (sinh năm 1942, em trai ông Chinh); ông Khổng Văn Đệ (năm nay đã 97 tuổi) và ông Nguyễn Đình Ký, cả 4 người đều trú tại xã Đồng Thịnh để phục vụ điều tra. Công an tỉnh Vĩnh Phú sau đó xác định ông Ký là thủ phạm và tuyên án chung thân vào ngày 15.6.1983; ông Chinh, ông Đệ được ra quyết định đình chỉ điều tra bị can và trả tự do vào ngày 10.10.1982. Ngày 18.10.1982, ông Thám cũng được đình chỉ điều tra vì không phạm tội, tuy nhiên trong thời gian tạm giam, ông Thám đã qua đời. Đáng chú ý, sau khi được đình chỉ điều tra, trả tự do, chính quyền không tiến hành cải chính khiến 3 người vẫn mang tiếng giết người, bị dân làng dè bỉu. Cho đến ngày 9.10.2019, chính quyền mới tổ chức xin lỗi công khai, “rửa tội” cho 3 ông. Sau đó, gia đình ông Chinh đã có đơn yêu cầu các cơ quan gây nên oan sai bồi thường 12,87 tỉ đồng, gia đình ông Thám đòi bồi thường 25 tỉ đồng và gia đình ông Đệ yêu cầu bồi thường khoảng 10 tỉ đồng.