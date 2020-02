Đà Lạt: Hai trẻ chết đuối thương tâm tại hồ chứa nước tưới

Chiều 17.2, ông Lê Minh Huy, Chủ tịch UBND phường 7, thành phố Đà Lạt, cho biết người dân phát hiện tại hồ chứa nước tưới của gia đình bà L.T.L (khu Ruộng Nhỏ, tổ Đa Phú, phường 7, Đà Lạt) vụ việc thương tâm làm hai cháu bé 2 tuổi và 5 tuổi chết đuối, gồm: Nguyễn Ngọc An (5 tuổi) con của anh chị Nguyễn Văn Thi và Nguyễn Thị Hương (tạm trú đường Tô Hiệu, phường 7) và cháu Trần Hào Nam (2 tuổi) con của anh chị Trần Văn Đồng và Nguyễn Thị Ánh (ngụ khu Ruộng Nhỏ).

An và Nam là anh em con dì. Nguyên nhân, do cháu An được nghỉ học nên bố mẹ đi làm thuê tại khu Ruộng Nhỏ đã cho cháu đi theo để chơi chung với các cháu nhỏ ở đây.