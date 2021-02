Đà Nẵng: 5 người tiếp xúc gần với công nhân Hải Dương tự nguyện cách ly

“Sau khi phát hiện, đơn vị đã phối hợp với các lực lượng chức năng đưa anh K. đi cách ly tập trung theo quy định. Đã có 5 người có tiếp xúc với anh K. tự nguyện cách ly tại nơi làm việc. Địa phương sẽ phong tỏa nơi làm việc của anh K. nếu anh này có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 ", ông Nhiên thông tin thêm.

Lực lượng chức năng đưa anh N.B.K (quê Hải Dương) đi cách ly tập trung trong đêm 20.2 Ảnh: HUY ĐẠT

Trước đó, bác sĩ Võ Văn Đông, Phó giám đốc Trung tâm y tế Q.Hải Châu, cho biết đã đưa anh K. đi cách ly tập trung và tổ chức phong tỏa khu nhà công nhân trong thời gian chờ có kết quả xét nghiệm Covid-19 lần 1.

Sáng cùng ngày (23.2), đại tá Trần Phước Hương, Trưởng công an Q.Hải Châu, cho biết Công an Q.Hải Châu và công an các phường đã phối hợp với lực lượng y tế truy vết những người tiếp xúc với anh K. trong đêm 20.2. Sau đó, công tác điều tra dịch tễ sẽ do CDC Đà Nẵng thực hiện và công an phối hợp hỗ trợ.

Tăng cường kiểm soát người và phương tiện ở cửa ngõ TP.Đà Nẵng nhằm phòng chống dịch Covid-19 HUY ĐẠT