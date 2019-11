Đà Nẵng giữ quan điểm xây cảng Liên Chiểu thay thế cảng Tiên Sa

Chiều 19.11, Công an phường An Thạnh, thị xã Thuận An (Bình Dương) đã triệu tập ông Nguyễn Thanh Hòa (34 tuổi, ngụ Bình Dương) là người trong clip đang lan truyền gây sốc trên mạng xã hội sau khi đá hàng chục cái vào mặt người vợ.