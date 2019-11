Đà Nẵng: Kẻ trộm bị người yêu ăn chặn tiền trộm cắp

Ngày 16.11, Công an Q.Sơn Trà (TP.Đà Nẵng) khởi tố, bắt tạm giam bị can Trương Toàn Quốc (20 tuổi, ngụ xã An Phú Thuận, H.Châu Thành, Đồng Tháp) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản, đồng thời tiếp tục truy xét người yêu của kẻ trốn nã này về việc ăn chặn tiền trộm cắp.