Ngư dân đánh công an, xuống tàu cá ra biển để trốn lệnh truy nã

Sáng 1.9, Công an P.Thọ Quang (Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) bắt được ngư dân đánh công an , nhảy xuống tàu cá ra biển để trốn truy nã.

Theo điều tra ban đầu, do mâu thuẫn, Nguyễn Tấn Chánh (29 tuổi, ngụ thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên) đã đánh cán bộ chiến sĩ Công an thị xã Sông Cầu gây thương tích, sau đó bị truy nã tội chống người thi hành công vụ. Để trốn lệnh truy nã, Chánh theo một tàu cá của tỉnh Quảng Ngãi, đánh bắt xa bờ. Ngày 30.8, tàu cá trên về Cảng cá Thọ Quang (Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng).

Theo Công an P.Thọ Quang, qua công tác rà soát các đối tượng trốn truy nã, kết hợp quản lý địa bàn, quản lý cư trú, công an phường phát hiện Nguyễn Tấn Chánh có biểu hiện nghi vấn. Cụ thể, ngư dân này từ khi tàu cập bến luôn ở lỳ trong tàu, không lên bờ mua sắm nhu yếu phẩm, tư trang hay giải trí như những người khác.

Tiếp tục phối hợp với Công an thị xã Sông Cầu để xác minh, đối chiếu hình ảnh, xác định bị can đánh công an bị truy nã, Công an P.Thọ Quang sáng 1.9 đã bắt Chánh.